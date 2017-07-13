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07:33 (мск), источник: Informburo.kz

Полиция накажет алматинца, соорудившего бассейн в кузове пикапа

Четверо парней искупались в самодельном бассейне, устроенном прямо в кузове движущегося пикапа марки Dodge. Видео опубликовано в Instagram на странице kris_p_almaty.

Источник: Informburo.kz

Автор видео, который, судя по его комментарию, знаком с пассажирами пикапа-бассейна, поравнявшись с ними на проспекте Абая, предупреждает, что впереди полицейские. Но парни в импровизированном бассейне лишь сами продолжают снимать происходящее на видео.

Пользователи сети в восторге от выходки алматинцев, а вот полиция — не особо. Владельца машины, к его сожалению, найдут быстро — на видео отчётливо виден госномер авто.

«Здесь налицо нарушение правил перевозки пассажиров. Это ответственность исключительно водителя, который вопреки установленным правилам поставил под удар жизнь и здоровье своих пассажиров, — прокомментировала официальный представитель ДВД Алматы, подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Она выразила сожаление, что аварии с трагическими последствиями не служат уроком для некоторых автолюбителей.

«Видео уже передано в распоряжение Местной полицейской службы ДВД города Алматы, сотрудники которой непременно установят водителя авто и примут к нему меры в соответствие с законодательством», — заключила Азирбек.

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