Полиция накажет алматинца, соорудившего бассейн в кузове пикапа
Четверо парней искупались в самодельном бассейне, устроенном прямо в кузове движущегося пикапа марки Dodge. Видео опубликовано в Instagram на странице kris_p_almaty.
Четверо парней искупались в самодельном бассейне, устроенном прямо в кузове движущегося пикапа марки Dodge. Видео опубликовано в Instagram на странице kris_p_almaty.
Автор видео, который, судя по его комментарию, знаком с пассажирами
Пользователи сети в восторге от выходки алматинцев, а вот полиция — не особо. Владельца машины, к его сожалению, найдут быстро — на видео отчётливо виден госномер авто.
«Здесь налицо нарушение правил перевозки пассажиров. Это ответственность исключительно водителя, который вопреки установленным правилам поставил под удар жизнь и здоровье своих пассажиров, — прокомментировала официальный представитель ДВД Алматы, подполковник полиции Салтанат Азирбек.
Она выразила сожаление, что аварии с трагическими последствиями не служат уроком для некоторых автолюбителей.
«Видео уже передано в распоряжение Местной полицейской службы ДВД города Алматы, сотрудники которой непременно установят водителя авто и примут к нему меры в соответствие с законодательством», — заключила Азирбек.