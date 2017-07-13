Фестиваль «Славянский базар» торжественно открывается сегодня в Витебске

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Старту форума сопутствует целый церемониал. Именно сегодня на территории культурно-спортивного комплекса Летнего амфитеатра рядом с флагами 36 стран-участниц поднимется еще один — флаг фестиваля. Чуть позже рядом на Площади звезд получит именную прописку обладатель специальной награды Президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию» Тамара Гвердцители. А затем с уже признанной звезды внимание переключится на артистов, чей творческий путь к успеху только начинается — на том же месте состоится жеребьевка на полуфинал XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017».

Между тем, интрига XV Международного детского музыкального конкурса, наоборот, к этому моменту будет раскрыта: гала-концерт и награждение победителей пройдут в концертном зале «Витебск» уже днем. Позже вечером обладатель Гран-при среди прочих выйдет на сцену Летнего амфитеатра на торжественном концерте открытия форума. В программе — самые любимые артисты, давние друзья форума и новые лица: Григорий Лепс, Тамара Гвердцители, Марина Девятова, Варвара, Ядвига Поплавская, Дмитрий Колдун, Тео и Ольга Рыжикова, Роза Рымбаева, LONDONBEAT, Крис де Бург, Хулио Иглесиас младший и многие другие.

На других площадках форума также ожидаются аншлаги: в концертном зале «Витебск» друзья и коллеги по цеху посвятят свои выступления Александру Тихановичу; в витебской областной филармонии свою программу представит победитель телевизионного шоу «Голос» иеромонах Фотий. И праздник в полном объеме придет на фестивальные улицы: первые мероприятия III Фэста уличного искусства «На семи ветрах» — выступления танцоров, музыкантов, художников, перформеров, огненное шоу и дегустации чая мате — пройдут на площадках у Пушкинского моста, на ул. Толстого, возле центра современного искусства, в парке Фрунзе.