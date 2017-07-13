Казахстанский вуз впервые выпустил военных журналистов

Источник: Kazinform

Как рассказали в пресс-службе Департамента по делам обороны Алматы, в Казахстане ранее такой профессии не было. В 2015 году впервые осуществлен набор студентов на военную кафедру для подготовки военных журналистов.

За весь период обучения студенты изучили азы военной и экстремальной журналистики, основы международного гуманитарного права, а также основную военную терминологию.

Накануне военные журналисты даже приняли присягу, до которой для всех будущих офицеров запаса были проведены стрельбы на полигоне Военного института Сухопутных войск. Завершающим этапом учебных сборов станет выпускной экзамен по специальности.

«Ежегодно около 120 офицеров запаса выпускается на нашей военной кафедре, в этом году 17 человек — военные журналисты. Количество зависит от того, сколько потребует наше государство. В связи с неспокойной обстановкой в мире, думаю, что такая профессия как военный журналист очень нужна», — считает начальник военной кафедры КазУМОиМЯ Руслан Абесинов.