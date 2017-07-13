Казахстанский вуз впервые выпустил военных журналистов
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В этом году Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана впервые выпустил военных журналистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В этом году Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана впервые выпустил военных журналистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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За весь период обучения студенты изучили азы военной и экстремальной журналистики, основы международного гуманитарного права, а также основную военную терминологию.
Накануне военные журналисты даже приняли присягу, до которой для всех будущих офицеров запаса были проведены стрельбы на полигоне Военного института Сухопутных войск. Завершающим этапом учебных сборов станет выпускной экзамен по специальности.
«Ежегодно около 120 офицеров запаса выпускается на нашей военной кафедре, в этом году 17 человек — военные журналисты. Количество зависит от того, сколько потребует наше государство. В связи с неспокойной обстановкой в мире, думаю, что такая профессия как военный журналист очень нужна», — считает начальник военной кафедры КазУМОиМЯ Руслан Абесинов.
Стоит отметить, кроме военных журналистов, на этой военной кафедре также продолжается подготовка военных переводчиков, многие выпускники кафедры продолжают свою карьеру в Вооруженных силах Республики Казахстан.