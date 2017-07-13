Ярмарка на центральной площади Владивостока будет работать два дня

Ярмарка на центральной площади Владивостока развернется в эту пятницу, 14 июля и будет работать два дня с 9.00 до 18.00. Свою продукцию там представят порядка 300 товаропроизводителей и фермеров со всего Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.