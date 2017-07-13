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07:50 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Ярмарка на центральной площади Владивостока будет работать два дня

Свою продукцию там представят порядка 300 товаропроизводителей и фермеров со всего Приморья.

Владивосток, 13 июля, PrimaMedia.

Ярмарка на центральной площади Владивостока развернется в эту пятницу, 14 июля и будет работать два дня с 9.00 до 18.00. Свою продукцию там представят порядка 300 товаропроизводителей и фермеров со всего Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Жители и гости края смогут приобрести здесь картофель, овощи, свежую зелень, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко по доступным ценам.

По мнению вице-губернатора Приморского края Дениса Бочкарева, ярмарки — один из способов сдерживания роста цен и дополнительная возможность для фермеров реализовать свою продукцию без посредников.

Напомним, в муниципалитетах края по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского проводятся ежедневные продовольственные ярмарки.

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