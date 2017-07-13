Ярмарка на центральной площади Владивостока будет работать два дня
Свою продукцию там представят порядка 300 товаропроизводителей и фермеров со всего Приморья.
Свою продукцию там представят порядка 300 товаропроизводителей и фермеров со всего Приморья.
Владивосток, 13 июля, PrimaMedia.
Ярмарка на центральной площади Владивостока развернется в эту пятницу, 14 июля и будет работать два дня с 9.00 до 18.00. Свою продукцию там представят порядка 300 товаропроизводителей и фермеров со всего Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в
Жители и гости края смогут приобрести здесь картофель, овощи, свежую зелень, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко по доступным ценам.
По мнению
Напомним, в муниципалитетах края по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского проводятся ежедневные продовольственные ярмарки.