Погода в выходные дни в Приморье будет неустойчивой

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 июля, PrimaMedia.

В ближайшие выходные дни погодные условия Приморья будет определять поле пониженного атмосферного давления. В крае сохранится неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди разной интенсивности, в отдельных районах возможны ливни с грозами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета. На побережье местами низкая облачность и туманы, ослабевающие днем. Температура воздуха ночью от +12 до +22 градусов. Днем в континентальной части температура воздуха будет высокой, +28…34°C, на побережье +20…+25°C.

В воскресенье погода в крае существенно не изменится. Только на побережье станет меньше туманов и больше солнца. Температура воздуха здесь повысится на несколько градусов.

Во Владивостоке в субботу ожидается преимущественно облачная погода, моросящий туман, ослабевающий в середине дня. Ветер юго-восточный умеренный. Температура ночью +18…+20°C, днем +22…+24°C, в пригороде до +29°C.

В воскресенье ожидается, что туман уйдет в море, выглянет солнце и воздух прогреется +26…+28°C. Ветер юго-западный умеренный. К вечеру, с развитием конвективной облачности, возможен кратковременный дождь.