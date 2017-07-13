Погода в выходные дни в Приморье будет неустойчивой
Кратковременные дожди будут сменяться солнцем.
Кратковременные дожди будут сменяться солнцем.
Владивосток, 13 июля, PrimaMedia.
В ближайшие выходные дни погодные условия Приморья будет определять поле пониженного атмосферного давления. В крае сохранится неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди разной интенсивности, в отдельных районах возможны ливни с грозами, сообщили ИА PrimaMedia в
В воскресенье погода в крае существенно не изменится. Только на побережье станет меньше туманов и больше солнца. Температура воздуха здесь повысится на несколько градусов.
Во Владивостоке в субботу ожидается преимущественно облачная погода, моросящий туман, ослабевающий в середине дня. Ветер
В воскресенье ожидается, что туман уйдет в море, выглянет солнце и воздух прогреется +26…+28°C. Ветер
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