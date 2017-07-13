Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Германия обратилась к России с призывом из-за поставки в Крым
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Украина разделится на два-три псевдогосударства – эксперт
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
СМИ: на Украину приземлились самолёты НАТО с солдатами
США избежали крупнейшей в истории авиакатастрофы
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8ДТП в Баварии
08:04 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Погода в выходные дни в Приморье будет неустойчивой

Кратковременные дожди будут сменяться солнцем.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 июля, PrimaMedia.

В ближайшие выходные дни погодные условия Приморья будет определять поле пониженного атмосферного давления. В крае сохранится неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди разной интенсивности, в отдельных районах возможны ливни с грозами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета. На побережье местами низкая облачность и туманы, ослабевающие днем. Температура воздуха ночью от +12 до +22 градусов. Днем в континентальной части температура воздуха будет высокой, +28…34°C, на побережье +20…+25°C.

В воскресенье погода в крае существенно не изменится. Только на побережье станет меньше туманов и больше солнца. Температура воздуха здесь повысится на несколько градусов.

Во Владивостоке в субботу ожидается преимущественно облачная погода, моросящий туман, ослабевающий в середине дня. Ветер юго-восточный умеренный. Температура ночью +18…+20°C, днем +22…+24°C, в пригороде до +29°C.

В воскресенье ожидается, что туман уйдет в море, выглянет солнце и воздух прогреется +26…+28°C. Ветер юго-западный умеренный. К вечеру, с развитием конвективной облачности, возможен кратковременный дождь.

Вступай в группу «PrimaMedia. Важное» в WhatsApp.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+28°
полупрозрачная облачность
761 мм рт. ст.
повышенное
79 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
Фестиваль-ярмарка «Экологически чистое творчество» пройдет в Приморье
Белый дом сообщил о рисках нового проекта с санкциями против РФ
Захарова прокомментировала видео НАТО о «лесных братьях»
Reuters сообщило о новых поставках газовых турбин в Крым
Песков рассказал, кто был в машине с Путиным на Валааме
Умерла Тамара Миансарова
Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам за коррупцию
Спорт
Курбан Бердыев: Ждали Наваса, но он закончил Уже в субботу казанский «Рубин» играет дома с «Краснодаром» в первом туре РФПЛ, но лишь в среду вечером Курбан Бердыев впервые поговорил с журналистами
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Предложение новостроек в Подмосковье упало до минимума
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь