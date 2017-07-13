В трех районах Красноярска на сутки отключат холодную воду

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В ночь с 14 на 15 июля для подготовки к зиме на один день будет остановлен водозабор на острове Посадный. Без холодной воды останутся жители сразу трех районов Красноярска, сообщили в пресс-службе «КрасКома».

На период ремонтных работ с 23.00 14 июля до 23.00 15 июля холодное водоснабжение приостановят:

в Центральном районе; в части Железнодорожного района (от центра до железной дороги, а также ул. Железнодорожников и ул. Маерчака до ул. Северная); в части Советского района (ул. Спандаряна, ул. Дудинская, ул. Соревнований, ул. Шахтеров до ул. Березина, ул. Дубенского, 6, 8; ул. П. Железняка, 2б, 2 г, 4 г, 4а, 4б, 6а, 8, 8а, 10а/1).

Жителям этих районов рекомендуется, уезжая на выходные из города, закрыть краны, чтобы не затопить соседей, а тем, кто остается дома — набрать необходимый запас питьевой воды.

Генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров рассказал: «15 июля на сетях холодного водоснабжения Центрального и части Железнодорожного районов будет установлено 33 единицы новой регулирующей арматуры. В ЖКХ — один летний день зиму греет. За короткое сибирское лето “КрасКому” необходимо выполнить свою главную задачу в межотопительный период — качественно подготовить к работе в зимних условиях все муниципальные объекты жизнеобеспечения, находящиеся в зоне ответственности предприятия».

Ежегодные остановки водозаборных сооружений производятся исключительно для тех работ, которые нельзя выполнить без полного отключения электроэнергии — ремонт электрооборудования. Другая важная часть подготовки к зиме инженерной инфраструктуры — замена неисправных задвижек.

В целях обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ в технологических камерах, расположенных на проезжей части, 14 июля с 23.00 до завершения работ 15 июля будет ограничено движение транспорта на перекрестках улиц: Урицкого-Сурикова; Бограда — Горького; Гагарина-Загородняя; Разина-Фурманова; Разина-Желябова; Разина-Енисейская.