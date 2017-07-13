Бассейн в микрорайоне Солнечный в Иркутске откроют в сентябре

Водноспортивный комплекс в микрорайоне Солнечный в Иркутске откроют в первой половине сентября. Об этом заявил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырёв. Он уточнил, что бассейн, который в 2015 году построила крупная газовая компания, перешёл в собственность региона 19 июня 2017 года, а 3 июля его передали в оперативное управление Центру развития спортивной инфраструктуры Иркутской области.

Директор Центра Владимир Удовенко рассказал, что сейчас выполняют расконсервацию бассейна, так как два года объект находился в «спящем» режиме. Содержание водноспортивного комплекса составит порядка 137 млн руб. в год, около 30 — 40% этой суммы на себя возьмёт областной бюджет, всё остальное планируют «закрывать» с помощью платных услуг.

«Стоимость абонементов ещё в работе, но если говорить о посещении малой чаши бассейна, то она будет не дороже сложившихся цен по Иркутску — порядка 250 — 300 руб. за академический час 45 минут. Цены посещения большой чаши мы ещё определяем — изучаем опыт Красноярского края по установлении ценовой политики, а также принимаем во внимание уровень платежеспособности наших граждан», — сказал Удовенко, уточнив, что льготным категориям жителей будут предоставлять скидки.

Одновременно в большой чаше могут плавать 120 человек — по 12 на каждую дорожку, в малой чаше — 8 пловцов на дорожку. Помимо бассейна в водноспортивный комплекс «Солнечный» входят также спортивный зал, где можно заниматься игровыми видами спорта, аэробикой, гимнастикой, а также тренажёрный зал.