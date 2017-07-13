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08:24 (мск), источник: Вести Приморье

Еще один новый стадион появится в Приморье

Новый стадион достроят к концу года в Дальнегорске. Об этом заявил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на встрече с выдающимися спортсменами и тренерами городского округа в четверг, 13 июля, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Одна из воспитанниц спортивной школы «Вертикаль», обладательница первого взрослого разряда по акробатике Виолетта Позднякова поинтересовалась у главы региона, когда будет завершено строительство стадиона, так необходимого юным спортсменам в теплое время года, когда тренировки проходят на открытом воздухе.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что строительные работы на объекте будут идти до конца года.

«Средства на достройку предусмотрены в краевом бюджете, планируем завершить ее к концу года. С учетом пусконаладочных работ, начать эксплуатацию объекта сможем в начале 2018 года. Ответственные за соблюдение сроков — городские власти», — акцентировал внимание глава региона.

В настоящее время на строительную площадку уже завозен щебень, останется застелить футбольное поле искусственной травой, обустроить беговую и баскетбольно-волейбольную площадку, благоустроить территорию вокруг спорткомплекса — проезд, парковочные площадки, газоны.

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Губернатор также отметил, что в Дальнегорске появится центр сдачи норм ГТО. Комплект необходимого оборудования муниципалитет получит до конца года.

«Мы проверим и обновим и то оборудование, которым оснастили все общеобразовательные школы края несколько лет назад. Оно уже могло прийти в негодность, если им активно пользовались. Сдача норм ГТО — замечательная инициатива Президента нашей страны Владимира Путина. Очень здорово, что эта советская традиция к нам вернулась и пользуется популярностью у детей и взрослых», — добавил Губернатор.

Участники встречи обсудили с главой региона и другие темы. Так, например, были заданы вопросы о возможности приобретения автобусов для перевозки воспитанников спортивных школ для участия в краевых соревнованиях, финансировании краевых спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Директор департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов сообщил, что в этом году три спортивные школы Дальнегорска получат новый спортинвентарь — тренажеры, мячи и другое оборудование.

«Это школы “Гранит”, “Лотос” и “Вертикаль”. Всего в 2017 году поставка нового оборудования предусмотрена для 52 краевых и муниципальных учреждений спортивной подготовки и детско-юношеских спортивных школ. На эти цели из краевого бюджета направлено 46,5 миллиона рублей», — отметил он.

Во время встречи Владимир Миклушевский также поздравил девятиклассницу Алину Рассамахину с недавней победой в Чемпионате Мира по пауэрлифтингу. Губернатор вручил коллективу детского дома села Сержантово, где воспитывается юная спортсменка, подарок — новую олимпийскую штангу.

Напомним, Губернатор Приморья находится с рабочей командировкой в Дальнегорске.

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