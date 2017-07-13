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09:52 (мск), источник: Интерфакс

Базу для подготовки российских пловцов в течение двух лет воссоздадут в Крыму

13 июля. Interfax-Russia.ru — В ближайшие два года в Алуште будет воссоздана база для подготовки российских пловцов, заявил министр спорта Павел Колобков на встрече со сборной России по плаванию на базе «Озеро Круглое».

«Мы планируем отремонтировать олимпийскую базу в Крыму, в Алуште. Там, в центре города будет база с открытым бассейном, стадионом, гостиницу ремонтируем, там же будет прыжковая ванна. Надеемся, что через пару лет она будет готова», — сказал П. Колобков.

Министр отметил, что работы по восстановлению спортивной базы в Алуште начались после просьб со стороны различных федераций.

«Мы очень хотим, чтобы эта база была восстановлена через два года по линии ФЦП (федеральная целевая программа). Это наша федеральная база, она достаточно известная, там готовились наши сборные команды по борьбе и фехтованию в 1988 году. База была в очень неудовлетворительном состоянии, восстановить ее было пожеланием всех наших сборных команд. Место это привычное, намоленное», — сказал П. Колобков.

«Уже сейчас там готовятся наши сборные команды, в основном это юниоры и кадеты. Условия там хорошие, но требованиям основных команд она пока не соответствует. Концепцию реконструкции этой базы мы прорабатывали со многими федерациями, в том числе с Федерацией плавания. Там должен быть открытый бассейн, рядом будет построена еще одна гостиница, пищеблок, трамплины для прыжков в воду», — добавил он.

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