Базу для подготовки российских пловцов в течение двух лет воссоздадут в Крыму

«Мы планируем отремонтировать олимпийскую базу в Крыму, в Алуште. Там, в центре города будет база с открытым бассейном, стадионом, гостиницу ремонтируем, там же будет прыжковая ванна. Надеемся, что через пару лет она будет готова», — сказал П. Колобков.

Министр отметил, что работы по восстановлению спортивной базы в Алуште начались после просьб со стороны различных федераций.

«Мы очень хотим, чтобы эта база была восстановлена через два года по линии ФЦП (федеральная целевая программа). Это наша федеральная база, она достаточно известная, там готовились наши сборные команды по борьбе и фехтованию в 1988 году. База была в очень неудовлетворительном состоянии, восстановить ее было пожеланием всех наших сборных команд. Место это привычное, намоленное», — сказал П. Колобков.