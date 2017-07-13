Ремонт ул. Максима Горького в Самаре закончится в начале сентября

В соответствии с муниципальным контрактом, объект должен быть сдан до 31 октября, но подрядчик ведет ремонт с опережением графика.

Комплексный ремонт улицы Максима Горького осуществляется в рамках новой федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Стоимость ремонта составляет 157,5 млн рублей. Общая протяженность улицы (от ул. Крупской до ул. Вилоновской) — 2,5 км, площадь ремонта основного хода проезжей части составляет 42,5 тыс. кв. метров.

В состав работ входит фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части, устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси типа А марки 2, толщиной 6 сантиметров. Верхний слой выполняется из смеси ЩМА на ПБВ, толщиной 5 сантиметров.

Контракт включает замену бортового камня, плиточное покрытие тротуаров, ремонт газонов на площади 5 тыс. кв. м и устройство элементов организации дорожного движения — нанесение разметки, установку дорожных знаков и светофоров.