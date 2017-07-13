Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
10 трагических и странных смертей во время секса
Кремль раскрыл личность «спутника или спутницы» Путина на Валааме
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
Блогер поспорил с History Channel о судьбе Амелии ЭрхартЯпонец разоблачил «сенсационное доказательство» того, что летчица Амелия Эрхарт не разбилась, а попала в плен
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
Как убрать жирок: 7 дельных советов
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12Щиты Венесуэлы
09:50 (мск), источник: Volga News

Ремонт ул. Максима Горького в Самаре закончится в начале сентября

Ремонт ул. Максима Горького в Самаре закончится в начале сентября этого года, сообщили в подрядной организации ООО «НПФ XXI век».

В соответствии с муниципальным контрактом, объект должен быть сдан до 31 октября, но подрядчик ведет ремонт с опережением графика.

Комплексный ремонт улицы Максима Горького осуществляется в рамках новой федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Стоимость ремонта составляет 157,5 млн рублей. Общая протяженность улицы (от ул. Крупской до ул. Вилоновской) — 2,5 км, площадь ремонта основного хода проезжей части составляет 42,5 тыс. кв. метров.

В состав работ входит фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части, устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси типа А марки 2, толщиной 6 сантиметров. Верхний слой выполняется из смеси ЩМА на ПБВ, толщиной 5 сантиметров.

Контракт включает замену бортового камня, плиточное покрытие тротуаров, ремонт газонов на площади 5 тыс. кв. м и устройство элементов организации дорожного движения — нанесение разметки, установку дорожных знаков и светофоров.

В начале августа подрядчик планирует закончить укладку верхнего слоя асфальтобетона, полная сдача объекта намечена на начало сентября.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Уровень воды в Жигулевском море приблизился к критической отметке
Белый дом сообщил о рисках нового проекта с санкциями против РФ
Захарова прокомментировала видео НАТО о «лесных братьях»
Reuters сообщило о новых поставках газовых турбин в Крым
Россияне назвали запомнившиеся темы со встречи Путина и Трампа
Умерла Тамара Миансарова
Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
Набиуллина: экономика РФ находится в начале нового цикла роста
Спорт
«Реал» продлил контракт с Хамесом Родригесом Во вторник «Бавария» объявила, что взяла в аренду у «Реала» Родригеса сроком на два сезона
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь