«Аэрофлот» из-за непогоды отменил рейсы в Нижний Новгород
Пассажирам отмененных авиарейсов предоставляется возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки.
Пассажирам отмененных авиарейсов предоставляется возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки.
«Аэрофлот»
В сообщении отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Шереметьево «Аэрофлот» отменил 14 рейсов, как международных, так и внутрироссийских.
13 июля отменены рейсы — в Париж, Берлин, Прагу, Варшаву, Таллин, а также Краснодар, Ростов, Самару, Тюмень, Набережные Челны, Нижний Новгород и др. города.
Вылеты в Набережные Челны, Краснодар, Воронеж, Ставрополь, а также Минск, Мюнхен и Франкфурт перенесены с вечера 13 июля на утро 14 июля.
В сообщении говорится, что пассажирам отмененных авиарейсов предоставляется возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки.