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09:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Аэрофлот» из-за непогоды отменил рейсы в Нижний Новгород

Пассажирам отмененных авиарейсов предоставляется возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки.

«Аэрофлот» из-за непогоды отменил назначенные на 13 июля рейсы в Нижний Новгород, сообщается на сайте авиакомпании.

В сообщении отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Шереметьево «Аэрофлот» отменил 14 рейсов, как международных, так и внутрироссийских.

13 июля отменены рейсы — в Париж, Берлин, Прагу, Варшаву, Таллин, а также Краснодар, Ростов, Самару, Тюмень, Набережные Челны, Нижний Новгород и др. города.

Вылеты в Набережные Челны, Краснодар, Воронеж, Ставрополь, а также Минск, Мюнхен и Франкфурт перенесены с вечера 13 июля на утро 14 июля.

В сообщении говорится, что пассажирам отмененных авиарейсов предоставляется возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки.

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