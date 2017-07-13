«Аэрофлот» из-за непогоды отменил рейсы в Нижний Новгород

«Аэрофлот» из-за непогоды отменил назначенные на 13 июля рейсы в Нижний Новгород, сообщается на сайте авиакомпании.

В сообщении отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Шереметьево «Аэрофлот» отменил 14 рейсов, как международных, так и внутрироссийских.

13 июля отменены рейсы — в Париж, Берлин, Прагу, Варшаву, Таллин, а также Краснодар, Ростов, Самару, Тюмень, Набережные Челны, Нижний Новгород и др. города.

Вылеты в Набережные Челны, Краснодар, Воронеж, Ставрополь, а также Минск, Мюнхен и Франкфурт перенесены с вечера 13 июля на утро 14 июля.