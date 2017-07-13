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09:50 (мск), источник: АиФ Крым

На квартиру к бабушке. Частный сектор в Крыму снова интересует туристов

Какой процент отдыхающих выбирает для размещения в Крыму частный сектор и остаются ли туристы довольны выбором, а также о ценах на отдых в пансионатах полуострова, — в материале «АиФ-Крым».

Три последних курортных сезона для Крыма были необычными: санатории и крупные пансионаты, где раньше жаловались на недостаточную загруженность, были востребованы, а вот желающих отдыхать в Крыму, останавливаясь в частном секторе, резко поубавилось.

Посредники, «подпольщики».

Зато теперь маятник качнулся обратно. То есть, в крымские санатории народ по-прежнему едет, а вот частные мини-отели, мини-пансионаты, гостевые дома явно недобирают клиентов. Воспрянули духом те, кто сдают отдыхающим комнаты, квартиры, номера в частных домовладениях, принимающих туристов нелегально. На всё это появился спрос.

Россияне пытаются экономить. Однако, как сообщил министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, дело даже не в ценах, которые выставляют отельеры, а в том, что те не соответствуют уровню комфорта номеров.

Член Общественного совета при министерстве курортов и туризма РК Людмила Бабий уже отмечала, что цены на проживание в гостевых домах формируются в зависимости от настроения и жадности их владельцев.

Чуть меньше половины приехавших в Крым во время майских праздников отдыхающих выбирали самостоятельно средства размещения и 36% всех туристов «ушли» в частный сектор. Хотя и здесь нет никакой гарантии, что время проведённое в Крыму запомнится как самое лучшее. Форумы об отдыхе на полуострове пестрят сообщениями о хозяевах квартир, которые в ответ на недовольство приезжих просто выгоняли тех, не вернув заплаченные вперёд деньги. Расцвело «посредническое» мошенничество, когда якобы сдатчики квартир у моря высылают клиентам договоры, требуя предоплату — а затем исчезают, не отвечая на звонки.

Между тем, конкуренция между теми, кто зарабатывает на размещении туристов, внушительная. Так, сотрудники налоговой инспекции недавно проверили 60 домовладений и мини-отелей в Алуште, выяснив, что 25 из них работают в тени. А всего в городе зарегистрировано 100 из 300 существующих мини-отелей.

На восток!

В санаториях и пансионатах цены поднялись незначительно. По информации заместителя руководителя Крымстата Натальи Полонской, средняя стоимость проживания одного человека в санатории была чуть больше 2,1 тыс. руб./сутки, в пансионатах — почти 1,5 тыс. руб.

Традиционно цены повышаются в конце июня-начале июля, но как раз сейчас многие отели и пансионаты выставили «горячие предложения» с вполне демократическими ценами — от 1,5 тыс. руб./сутки за размещение гостя.

И, кажется, многие россияне осознали иную возможность сэкономить, нежели сделать выбор в пользу частного домовладения. Главное — правильно выбрать место, например, в Восточном Крыму. Окрестности Керчи, Феодосии, Судака изобилуют предложениями. Так, средняя стоимость путёвки в санаторий там — чуть больше 2,79 тыс. руб./сутки: это с трёхразовым питанием и базовым лечением. Номер на двоих в мини-отеле с завтраком — около 3 тыс. руб./сутки. На западном побережье Крыма (Евпатория, Саки, Черноморское) цены немного ниже. Но это если выбирать вариант размещения с питанием: квадратные метры в частном секторе ненамного дешевле, но финансовый итог такого отдыха может неприятно удивить, ведь цены на продукты и услуги кафе, столовых, сводят на нет всю экономию.

Зафиксированное падение турпотока в июне — явление неприятное, но не фатальное. В Минкурортов РК уверены, что ситуация выровняется: в конце концов, у Крыма ещё есть два летних месяца и тёплые сентябрь и октябрь.

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