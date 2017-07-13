Волгоградские железнодорожные переезды оборудуют камерами
Железнодорожные переезды Волгограда оснастят камерами, чтобы фиксировать нарушения ПДД автомобилистами.
Железнодорожные переезды Волгограда оснастят камерами, чтобы фиксировать нарушения ПДД автомобилистами.
«Представители ПривЖД отметили, что за истекший период к административной ответственности удалось привлечь лишь семь нарушителей, хотя фактически их намного больше. Системы фото- и видеофиксации позволят собрать необходимую доказательную базу и предупредить намерения автолюбителей нарушить установленные порядки передвижения через железнодорожные пути, тем самым сохранить их жизни», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации.
Добавим также, что в течение ближайших нескольких месяцев изменится схема движения транспорта на Самарском разъезде, пересечении улицы Рокоссовского, проспекта Жукова и улицы Невской, а также на пересечении проспект Ленина — улица Комсомольская — улица