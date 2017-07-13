Волгоградские железнодорожные переезды оборудуют камерами

«Представители ПривЖД отметили, что за истекший период к административной ответственности удалось привлечь лишь семь нарушителей, хотя фактически их намного больше. Системы фото- и видеофиксации позволят собрать необходимую доказательную базу и предупредить намерения автолюбителей нарушить установленные порядки передвижения через железнодорожные пути, тем самым сохранить их жизни», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации.

Добавим также, что в течение ближайших нескольких месяцев изменится схема движения транспорта на Самарском разъезде, пересечении улицы Рокоссовского, проспекта Жукова и улицы Невской, а также на пересечении проспект Ленина — улица Комсомольская — улица Порт-Саида — улица Аллея Героев. «Светофоры здесь заработают в новом режиме, кроме того, на некоторых участках добавят полосы для разворота», — заявили в ведомстве.