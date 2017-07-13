Forbes вычислил самых богатых российских чиновниц и женщин-политиков

При составлении списка учитывались данные деклараций депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и кабинета министров, а также чиновников из администрации президента.
«Больше всего в нашем рейтинге чиновниц депутатов Госдумы — они заняли семь строчек из десяти. Представительница нижней палаты парламента также занимает первую строчку — это депутат от “Единой России” Татьяна Соломатина», — отмечает русскоязычная версия журнала. Парламентарий заработала более 56 миллионов рублей.
Зампред Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») занимает третью позицию, она заработала 24,5 миллиона. Еще один депутат-единорос Елена Панина — на пятом месте (16,5 миллиона). За ней следует коллега по фракции Наталья Назарова (15,7 миллиона). На последних трех строчках также расположились законодатели из нижней палаты парламента: Светлана Савицкая (15,4), Валентина Терешкова (12,3) и Валентина Рудченко (10,5).
В топ также вошли два сенатора — вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, представляющая Тыву в Совфеде (вторая позиция с почти 30 миллионами рублей), и председатель Совфеда Валентина Матвиенко (четвертая строчка, около 30 миллионов рублей).
Из состава кабмина в список самых богатых чиновниц вошла только зампред правительства Ольга Голодец (седьмое место, 15,6 миллиона).
При этом в перечень не попала ни одна представительница администрации президента.
Кроме того, в топ не вошли и сотрудники Банка России. «Служащие Центрального банка не являются федеральными чиновниками и, как следствие, в рейтинг не включаются», — отметил автор материала Forbes.