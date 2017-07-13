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11:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Forbes вычислил самых богатых российских чиновниц и женщин-политиков

Forbes Woman представил топ-10 служащих федеральных органов власти в России, которые задекларировали самые высокие доходы по итогам 2016 года. В общей сложности их доход составил почти 220 миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

При составлении списка учитывались данные деклараций депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и кабинета министров, а также чиновников из администрации президента.

«Больше всего в нашем рейтинге чиновниц депутатов Госдумы — они заняли семь строчек из десяти. Представительница нижней палаты парламента также занимает первую строчку — это депутат от “Единой России” Татьяна Соломатина», — отмечает русскоязычная версия журнала. Парламентарий заработала более 56 миллионов рублей.

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Зампред Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») занимает третью позицию, она заработала 24,5 миллиона. Еще один депутат-единорос Елена Панина — на пятом месте (16,5 миллиона). За ней следует коллега по фракции Наталья Назарова (15,7 миллиона). На последних трех строчках также расположились законодатели из нижней палаты парламента: Светлана Савицкая (15,4), Валентина Терешкова (12,3) и Валентина Рудченко (10,5).

В топ также вошли два сенатора — вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, представляющая Тыву в Совфеде (вторая позиция с почти 30 миллионами рублей), и председатель Совфеда Валентина Матвиенко (четвертая строчка, около 30 миллионов рублей).

Из состава кабмина в список самых богатых чиновниц вошла только зампред правительства Ольга Голодец (седьмое место, 15,6 миллиона).

При этом в перечень не попала ни одна представительница администрации президента.

Кроме того, в топ не вошли и сотрудники Банка России. «Служащие Центрального банка не являются федеральными чиновниками и, как следствие, в рейтинг не включаются», — отметил автор материала Forbes.

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