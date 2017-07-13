Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: россиян выставили из отелей в Турции
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
«Деньги того не стоят»: солдаты пожаловались на вымогательства
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
Блогер поспорил с History Channel о судьбе Амелии ЭрхартЯпонец разоблачил «сенсационное доказательство» того, что летчица Амелия Эрхарт не разбилась, а попала в плен
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
ДНР: бойцы Украины открыто отказались сражаться на стороне ВСУ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
СМИ рассказали о новейших истребителях в составе авиаполка РФ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
16:46 (мск), источник: "Российская газета"

Александр Овечкин с женой сняли предсвадебное видео в Сочи

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин и актриса Анастасия Шубская сняли предсвадебный видеоролик в Сочи, он недавно появился в Сети.

Как выяснилось, съемки клипа об истории любви спортсмена и его избранницы состоялись в июне, а проходили они в горных отелях курорта, в местной игорной зоне и на набережной Олимпийского парка.

По словам режиссера видео Федора Спиридонова, процесс был интенсивным и трудоемким, а съемочный день длился с 8.00 до 2.00.

Как уже писала «РГ», Овечкин и Шубская зарегистрировали брак год назад, однако торжество перенесли на лето. Свадьба прошла 8 июля в Барвихе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Лавров: Мы не будем уговаривать НАТО вернуться к переговорам
Убийцу Немцова приговорили к 20 годам строгого режима
Дональд Трамп рассказал о встрече с Владимиром Путиным
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Siemens
Нобелевский лауреат Лю Сяобо умер в Китае
Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
Яровая предложила ввести «норму» по числу мигрантов в квартире
Замглавы МВД потребовал отказаться от старых неэстетичных «Икарусов»
Спорт
Почему этот сезон РФПЛ будет особенным Вот-вот начнётся новый чемпионат России по футболу. Разбираемся, чего нам ждать на этот раз
Авто
Интерьер «внедорожной» Lada Vesta: получилось практично и ярко Lada раскрывает интерьер нового универсала Vesta SW Cross, менее яркую версию которого получит и обычный универсал
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
В Петербурге резко упали продажи в новостройках
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Названо количество попавших под реновацию квартир в Москве
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров с женой рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь