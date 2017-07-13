Александр Овечкин с женой сняли предсвадебное видео в Сочи
Знаменитый хоккеист Александр Овечкин и актриса Анастасия Шубская сняли предсвадебный видеоролик в Сочи, он недавно появился в Сети.
Знаменитый хоккеист Александр Овечкин и актриса Анастасия Шубская сняли предсвадебный видеоролик в Сочи, он недавно появился в Сети.
Как выяснилось, съемки клипа об истории любви спортсмена и его избранницы состоялись в июне, а проходили они в горных отелях курорта, в местной игорной зоне и на набережной Олимпийского парка.
По словам режиссера видео Федора Спиридонова, процесс был интенсивным и трудоемким, а съемочный день длился с 8.00 до 2.00.
Как уже писала «РГ», Овечкин и Шубская зарегистрировали брак год назад, однако торжество перенесли на лето. Свадьба прошла 8 июля в Барвихе.