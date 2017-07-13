Супруги из Петербурга отметили 70 лет со дня свадьбы

Источник: Комсомольская правда

Анатолий Лифшиц — участник Великой Отечественной войны. Среди его наград и Орден Красной Звезды, и Орден Отечественной войны I степени. Воевал на Северном флоте, участвовал в полярных конвоях.

Со своей будущей женой Анатолий познакомился в Москве. 9 мая 1945 года, в День Победы. Любовь Вовси (дочь Мирона Вовси и Веры Дворжец — медиков, арестованных впоследствии по «делу врачей» — прим. авт.) — студентка второго курса физфака МГУ, тогда ей было 20 лет. Их познакомила сестра Анатолия, она дружила с Любой.

12 июля 1947-го, их брак зарегистрировали в Отделе ЗАГС Петроградского района Ленинграда. Но первое время они жили на два города, Любочка доучивалсь в Университете.

После окончания вуза, в 1949-м, Люба переехала к Анатолию в Петербург, устроилась на работу в НИИ телевидения. Проработала в нем 33 года. Муж учился, а затем и преподавал в Военно-морской академии. В 2008-м вышла книга его воспоминаний «На море и на суше».

12 июля эта пара отметила 70-летие со дня заключения брака! Благодатная свадьба! Ей сейчас 92 года, ему 98 лет. Они вырастили двух сыновей, которые в свою очередь подарили им пятерых внуков и двух правнуков.