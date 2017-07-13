На пересечении Московского проспекта и Беговой установят камеры ГИБДД

Комплекс фото- и видеофиксации будет установлен на пересечении Московского проспекта и улицы Беговой. Его целью станет фиксация административных правонарушений в области дорожного движения. На поставку оборудования, монтаж и налаживание работы технических средств из областного бюджета будет выделено более 10,5 млн рублей.

Ожидается, что новые камеры ГИБДД в Коминтерновском районе появятся уже в октябре 2017 года. Отметим, для того чтобы «выйти на окупаемость», представителям власти придется оштрафовать как минимум 10,5 тысяч автомобилистов, проехавших перекресток на запрещающий сигнал светофора.