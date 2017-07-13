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12:58 (мск), источник: 36on.ru

На пересечении Московского проспекта и Беговой установят камеры ГИБДД

Стало известно о том, что в Воронеже планируется установка еще одного комплекса видеофиксации. Камеры появятся в Коминтерновском районе.

Комплекс фото- и видеофиксации будет установлен на пересечении Московского проспекта и улицы Беговой. Его целью станет фиксация административных правонарушений в области дорожного движения. На поставку оборудования, монтаж и налаживание работы технических средств из областного бюджета будет выделено более 10,5 млн рублей.

Ожидается, что новые камеры ГИБДД в Коминтерновском районе появятся уже в октябре 2017 года. Отметим, для того чтобы «выйти на окупаемость», представителям власти придется оштрафовать как минимум 10,5 тысяч автомобилистов, проехавших перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, что ранее сообщалось об установках камер на Бульваре Победы, 38 и в четырех местах Воронежской области. Стоимость работ оценивалась в 28,56 млн рублей.

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