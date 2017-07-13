Москву по итогам года посетят 18 млн туристов

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Порядка 18 млн туристов посетят Москву по итогам 2017 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Туристический бизнес является все более и более весомой частью московской экономики. В этом году мы ожидаем, что число туристов приблизится к 18 млн человек Сергей Собянин Мэр Москвы

Он отметил, что чемпионат мира по футболу — 2018 станет еще одним драйвером развития туристической отрасли Москвы.

В прошлом году столицу посетили 17 млн туристов.

В четверг во время осмотра нового отеля Hilton Garden Inn на Верхней Красносельской улице Собянин также сообщил, что 11 гостиниц будет построено в столице в 2017 году.

«Одним из примеров качественного вложения в отрасль является этот проект — отель Hilton», — отметил мэр. Он поблагодарил инвестора строительства и оператора гостиницы за создание в Москве еще одного качественного туристического объекта.

Всего за последние шесть лет в Москве были открыты 42 новые гостиницы.

Отель Hilton Garden Inn общей площадью 17,6 тыс. кв. м был построен в 2014—2016 гг. Первых постояльцев он принял 14 марта текущего года. Общий объем частных инвестиций в строительство составил 3 млрд рублей, а планируемый срок окупаемости не превысит 12 лет.