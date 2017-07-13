Власти Феодосии хотят через суд заставить восстановить холм у Тихой бухты

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил глава администрации города Станислав Крысин на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Мы остановили стройку, Республика аннулировала декларацию о начале строительства. Я подписал документы о расторжении договора (аренды земельного участка — ред.), но собственник подал в суд. Я с ним лично разговаривал. Он сказал: “Я буду отстаивать свои права в суде, поэтому восстанавливать (разрытый холм — ред.) не буду”. Но есть закон. Будем штрафовать. Не будет платить — будем передавать судебным приставам. Пусть платит вместе с судебным сбором и портит свой имидж», — сказал Крысин.

Он также сообщил, что уже направил застройщику официальное письмо о расторжении договора аренды земельного участка, который «Коктебельская сечь» получила в аренду в 2007 году.

РИА Новости (Крым) связался с застройщиком, но он пока не смог прокомментировать ситуацию.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в мае этого года у границ ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта» началось возведение трансформаторной подстанции для обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса, который планировалось построить на данном земельном участке. Заказчиком строительства является ООО «Коктебельская сечь». В августе 2007 года Коктебельский поселковый совет утвердил проект землеустройства по передаче в аренду данной фирме земельного участка площадью 2,7 га. Согласно проекту, на этом участке планировалось возвести здание спортивно-оздоровительного комплекса и три девятиэтажных гостиничных комплекса с сопутствующей инфраструктурой.

В мае все работы на объекте были приостановлены на время проверки предоставленных застройщиком документов на предмет законности их получения. Руководитель Госстройнадзора РК Нариман Исаев сообщил, что декларация о начале строительства данного объекта была отменена ведомством в 2014 году, поскольку внесенные в нее данные не соответствуют действительности. Таким образом, проводившиеся там работы по строительству трансформаторной подстанции велись незаконно.

Позже Служба государственного надзора Республики Крым оштрафовала «Коктебельскую сечь» на один миллион рублей, а руководителя фирмы-застройщика привлекла к административной ответственности, назначив штраф в 50 тысяч рублей.