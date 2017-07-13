Общественники попросят Облдуму рассмотреть вопрос о создании зелёного пояса под Калининградом

Источник: Калининград.Ru

Активисты предложили создать зелёный пояс на базе имеющегося парка, который расположен вблизи леса.

Представители ОНФ пояснили, что весной 2016 года к ним обратились жители посёлка Холмогоровка с жалобой на то, что в парке спиливают деревья для дальнейшей застройки. Как установила прокуратура, в 2007 году бывший глава администрации Зеленоградского округа сформировал на этой территории три отдельных участка. В 2015 году местный совет депутатов незаконно изменил назначение земель под застройку индивидуальными жилыми домами.

Собственник одного из трёх участков получил разрешение на вырубку 21 дерева и успел спилить 17 редких буков, возраст которых насчитывает более 200 лет. Впоследствии суд признал порубочный билет недействительным.

В среду, 12 июля, в Общественной палате Калининградской области прошли публичные слушания по вопросу создания зелёного пояса в посёлке Холмогоровка. По мнению представителей ОНФ, такая мера позволит сохранить парк. «Есть опасения, что застройку приостановили, а через какое-то время опять появятся желающие там похозяйничать», — пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Авдыш.

Однако эколог Феликс Алексеев высказал мнение, что территория не соответствует критериям лесопаркового зелёного пояса, поскольку непосредственно лес не прилегает к парку, а отделён от него землями сельхозназначения и жилой застройкой. По его словам, сквер в Холмогоровке уже защищён действующим законодательством.

Если бы этот массив был законодательно защищён, жители бы к нам не обращались. Законы защищают, но деревья вырубают, — не согласился с экспертом Олег Авдыш.

Главный архитектор администрации Зеленоградского округа Илья Поздняков сообщил, что на сегодняшний день власти отменили все ранее выданные разрешения на строительство. По его словам, к августу разработают новый генплан, после чего территорию парка поставят на кадастровый учёт, что позволит обеспечить его защиту.