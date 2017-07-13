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17:14 (мск), источник: Клопс.ru

С понедельника на вторник в Калининграде разведут Юбилейный мост

В Калининграде разведут Юбилейный мост, ведущий от Эпроновской улицы к Октябрьской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Клопс.ru

Движение по мосту будет закрыто с 23:00 17 июля до 5:00 18 июля. В это время там пройдёт теплоход «Ордовик», который проследует вверх по течению Преголи.

Последний раз Юбилейный мост разводили в конце июня для планового ремонта механизмов.

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