С понедельника на вторник в Калининграде разведут Юбилейный мост
В Калининграде разведут Юбилейный мост, ведущий от Эпроновской улицы к Октябрьской. Об этом сообщает
В Калининграде разведут Юбилейный мост, ведущий от Эпроновской улицы к Октябрьской. Об этом сообщает
Движение по мосту будет закрыто с 23:00 17 июля до 5:00 18 июля. В это время там пройдёт теплоход «Ордовик», который проследует вверх по течению Преголи.
Последний раз Юбилейный мост разводили в конце июня для планового ремонта механизмов.