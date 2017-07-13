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14:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Европейский университет в Петербурге оформит новую лицензию

Подавать апелляции на решение суда в вузе уже не видят смысла.

Источник: Комсомольская правда

Европейский университет в Петербурге начинает оформлять новую лицензию, не дожидаясь решения суда по окончательному аннулированию существующей.

— Сегодня, 13 июля, Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал законность выдачи повторного предписания Рособрнадзора в части оспариваемых Университетом нарушений. Это означает, что после официальной публикации решения суда действие образовательной лицензии «АНООВО «ЕУСПб» будет приостановлено, — говорится в сообщении университета.

Представители вуза подчеркивают, что смысла в дальнейших апелляциях уже просто не видят, потому и начинают оформлять новую лицензию.

Напомним, университет лишился лицензии 20 марта. Тогда арбитражный суд удовлетворил иск Рособрнадзора и лишил вуз права на осуществление образовательной деятельности.

А в июне с поста ректора ушел в отставку Олег Харахордин. Выполнять его обязанности в течение года назначили Николая Вахтина. Он уже возглавлял университет с 2003 по 2009 годы.

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