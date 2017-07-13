Европейский университет в Петербурге оформит новую лицензию
Подавать апелляции на решение суда в вузе уже не видят смысла.
Подавать апелляции на решение суда в вузе уже не видят смысла.
Европейский университет в Петербурге начинает оформлять новую лицензию, не дожидаясь решения суда по окончательному аннулированию существующей.
— Сегодня, 13 июля, Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал законность выдачи повторного предписания Рособрнадзора в части оспариваемых Университетом нарушений. Это означает, что после официальной публикации решения суда действие образовательной лицензии «АНООВО «ЕУСПб» будет приостановлено, — говорится в сообщении университета.
Напомним, университет лишился лицензии 20 марта. Тогда арбитражный суд удовлетворил иск Рособрнадзора и лишил вуз права на осуществление образовательной деятельности.
А в июне с поста ректора ушел в отставку Олег Харахордин. Выполнять его обязанности в течение года назначили Николая Вахтина. Он уже возглавлял университет с 2003 по 2009 годы.