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14:30 (мск), источник: "Российская газета"

Директор новосибирской оперы решил уволиться

Директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман решил покинуть свой пост.

Об этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя творческого коллектива театра, было объявлено 13 июля на собрании труппы. С сентября обязанности директора будет исполнять главный режиссер театра Владимир Стародубцев.

Напомним, Владимир Кехман стал директором новосибирского театра в 2015 году. А в 2016-м арбитражный суд признал его банкротом, после чего имущество руководителя было продано на торгах. В конце июня гендиректор новосибирской оперы ушел в отпуск по уходу за ребенком. Однако уже в первых числах июля вернулся на работу.

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