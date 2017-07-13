Директор новосибирской оперы решил уволиться

Об этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя творческого коллектива театра, было объявлено 13 июля на собрании труппы. С сентября обязанности директора будет исполнять главный режиссер театра Владимир Стародубцев.

Напомним, Владимир Кехман стал директором новосибирского театра в 2015 году. А в 2016-м арбитражный суд признал его банкротом, после чего имущество руководителя было продано на торгах. В конце июня гендиректор новосибирской оперы ушел в отпуск по уходу за ребенком. Однако уже в первых числах июля вернулся на работу.