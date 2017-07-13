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14:22 (мск), источник: Om1.ru

Теперь в Омске живут Белоснежка, Святогор и Жаклин

ЗАГС назвал самые популярные имена детей, зарегистрированные в 2017 году.

В омском «Доме журналистов» состоялась пресс-конференция на которой начальник омских ЗАГС Наталья Биляченко рассказала о том, какие имена давали омичи своим детям в первом полугодии 2017 года.

Наталья Биляченко, начальник управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области:

 — Списки маленьких омичей пополнились редкими и необычными именами: Белоснежка, Сталина, Лисана, Нева, Арида, Любомира. Среди мальчиков появились Есений, Теодор, Евграф, Аполлон. Среди иностранных имен, которыми назвали маленьких омичей, — Беатрисса, Мишель, Моника, Жаклин, Кристофер, Леонардос. Возвращаются такие имена, как Раиса, Прасковья, Пелагея, Серафима, Антип, Фрол, Федор. Появились имена, которыми нарекали новорожденных на Руси — Радомир, Святогор (цитата по РИА «Новый Омск»).

Двойных имен в городе мало, всего четыре, среди них — Софья-Валерия, Ангелина-Агнесс и Анна-Мария.

Также напомним, что 21 апреля 2016 года в Госдуме был принят законопроект, запрещающий давать детям странные имена: цифры, символы, должности, титулы и эвфемизмы.

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