Новый аэровокзал появится в Краснодаре

Как рассказал журналистам генеральный директор «Базэл Аэро» Леонид Сергеев, новый аэровокзальный комплекс в Краснодаре станет следующим большим проектом компании. По задумке этот комплекс в итоге объединит аэропорт, железную дорогу, автовокзал. В рамках реализации проекта потребуется также строительство автодорог и организация экспресса в центр города.

В 2014 году на встрече Леонида Сергеева с Владимиром Евлановым, который на тот момент являлся мэром Краснодара, обсуждалось строительство нового пассажирского терминала по принципу «город в городе». Предполагалось, что в нем будут размещены торговые площади, зоны питания, отдыха и развлечения.