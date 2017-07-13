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14:31 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Новый аэровокзал появится в Краснодаре

Старт возведения комплекса стоимостью 6−8 млрд рублей планируется в ближайшие два года.

Источник: ГТРК «Кубань»

Как рассказал журналистам генеральный директор «Базэл Аэро» Леонид Сергеев, новый аэровокзальный комплекс в Краснодаре станет следующим большим проектом компании. По задумке этот комплекс в итоге объединит аэропорт, железную дорогу, автовокзал. В рамках реализации проекта потребуется также строительство автодорог и организация экспресса в центр города.

В 2014 году на встрече Леонида Сергеева с Владимиром Евлановым, который на тот момент являлся мэром Краснодара, обсуждалось строительство нового пассажирского терминала по принципу «город в городе». Предполагалось, что в нем будут размещены торговые площади, зоны питания, отдыха и развлечения.

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