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14:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Перевозчик объяснил запрет остановки автобуса № 125 у оперного театра в Воронеже

Водителей штрафуют за нарушение ПДД.

Источник: РИА "Воронеж"

Автобусы маршрута № 125 перестали останавливаться у Театра оперы и балета и библиотеки имени Никитина. Водителей штрафуют за нарушение правил дорожного движения, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» исполнительный директор транспортной компании «Автолайн+» Виктор Натаров в четверг, 13 июля.

По словам Виктора Натарова, у оперного театра и Никитинской библиотеки никогда не было официальных остановок.

— Раньше водители останавливались там по требованию пассажиров, нарушая правила и создавая помехи и препятствия для других машин. Это небезопасно: при остановке у библиотеки имени Никитина автобус перестраивается на правый ряд, потом переходит на крайний левый. Чтобы продолжить движение, нужно пересечь четыре полосы, — рассказал директор ТК «Автолайн+».

За нарушение правил остановки и стоянки транспорта (ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ) водители могут получить предупреждение или штраф в 500 рублей.

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