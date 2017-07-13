Перевозчик объяснил запрет остановки автобуса № 125 у оперного театра в Воронеже
Водителей штрафуют за нарушение ПДД.
Водителей штрафуют за нарушение ПДД.
Автобусы маршрута № 125 перестали останавливаться у Театра оперы и балета и библиотеки имени Никитина. Водителей штрафуют за нарушение правил дорожного движения, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» исполнительный директор транспортной компании «Автолайн+» Виктор Натаров в четверг, 13 июля.
По словам Виктора Натарова, у оперного театра и Никитинской библиотеки никогда не было официальных остановок.
— Раньше водители останавливались там по требованию пассажиров, нарушая правила и создавая помехи и препятствия для других машин. Это небезопасно: при остановке у библиотеки имени Никитина автобус перестраивается на правый ряд, потом переходит на крайний левый. Чтобы продолжить движение, нужно пересечь четыре полосы, — рассказал директор ТК «Автолайн+».
За нарушение правил остановки и стоянки транспорта (ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ) водители могут получить предупреждение или штраф в 500 рублей.