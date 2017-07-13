Соловки могут войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО
В ближайшее время эксперты ЮНЕСКО, ИКОМОС и ИККРОМ посетят Соловецкий архипелаг.
В ближайшее время эксперты ЮНЕСКО, ИКОМОС и ИККРОМ посетят Соловецкий архипелаг.
ТАСС, 13 июля. / Эксперты ЮНЕСКО, Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ) приедут на Соловецкий архипелаг в связи с возможным включением его в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили в четверг в
«Со 2 по 12 июля в Кракове (Польша) проходила 41-я сессия комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из объектов, который рассматривали на форуме, стал
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Соловецкие острова — архипелаг в Белом море на входе в Онежскую губу, общая площадь островов — 347 кв. км, это самый крупный по площади архипелаг Белого моря. Острова и прилегающая к ним пятикилометровая акватория Белого моря включены в состав Соловецкого государственного историко- архитектурного и природного