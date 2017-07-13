Соловки могут войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 13 июля. / Эксперты ЮНЕСКО, Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ) приедут на Соловецкий архипелаг в связи с возможным включением его в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства Архангельской области, в состав которой входят Соловецкие острова.

«Со 2 по 12 июля в Кракове (Польша) проходила 41-я сессия комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из объектов, который рассматривали на форуме, стал историко-культурный комплекс Соловецких островов. Международные эксперты положительно оценили работу, которая проводится для придания Соловецкому архипелагу статуса достопримечательного места. Также на сессии было принято решение о направлении в ближайшее время совместной миссии ЮНЕСКО, ИКОМОС и ИККРОМ на Соловецкий архипелаг», — сказали в пресс-службе, отметив, что точная дата приезда международных экспертов в Архангельскую область станет известна в ближайшее время.

В пресс-службе добавили, что включение Соловков в список всемирного наследия позволит индивидуально регулировать процессы развития и сохранения уникального наследия этих островов, а также реализовать планы модернизации инфраструктурных объектов архипелага.