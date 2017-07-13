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15:41 (мск), источник: ТАСС

Соловки могут войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО

В ближайшее время эксперты ЮНЕСКО, ИКОМОС и ИККРОМ посетят Соловецкий архипелаг.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 13 июля. / Эксперты ЮНЕСКО, Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ) приедут на Соловецкий архипелаг в связи с возможным включением его в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства Архангельской области, в состав которой входят Соловецкие острова.

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«Со 2 по 12 июля в Кракове (Польша) проходила 41-я сессия комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из объектов, который рассматривали на форуме, стал историко-культурный комплекс Соловецких островов. Международные эксперты положительно оценили работу, которая проводится для придания Соловецкому архипелагу статуса достопримечательного места. Также на сессии было принято решение о направлении в ближайшее время совместной миссии ЮНЕСКО, ИКОМОС и ИККРОМ на Соловецкий архипелаг», — сказали в пресс-службе, отметив, что точная дата приезда международных экспертов в Архангельскую область станет известна в ближайшее время.

В пресс-службе добавили, что включение Соловков в список всемирного наследия позволит индивидуально регулировать процессы развития и сохранения уникального наследия этих островов, а также реализовать планы модернизации инфраструктурных объектов архипелага.

Соловецкие острова — архипелаг в Белом море на входе в Онежскую губу, общая площадь островов — 347 кв. км, это самый крупный по площади архипелаг Белого моря. Острова и прилегающая к ним пятикилометровая акватория Белого моря включены в состав Соловецкого государственного историко- архитектурного и природного музея-заповедника. Главной достопримечательностью и духовным центром островов является Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.

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