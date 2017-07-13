Из-за приезда Трампа в Париже закроют для туристов Эйфелеву башню

Источник: Reuters

«Эйфелева башня в порядке исключения закрывается, начиная с 14:30 (15:30 мск) четверга, 13 июля 2017 года. Эйфелева башня будет также закрыта 14 июля. Она вновь откроется 15 июля в 9:00 (10:00 мск)», — говорится в сообщении на сайте Эйфелевой башни.

Вечером 13 июля президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер вместе со своими супругами поужинают в ресторане «Жюль Верн», расположенном на третьем этаже Эйфелевой башни. Помимо прекрасного панорамного вида этот ресторан известен изысканными блюдами высокой кухни, он удостоен звезды «Мишлен».

Трамп с супругой Меланией прибыли в Париж утром в четверг по приглашению Макрона.