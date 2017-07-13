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14:45 (мск), источник: Интерфакс

Из-за приезда Трампа в Париже закроют для туристов Эйфелеву башню

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU — Главная достопримечательность французской столицы — Эйфелева башня — будет закрыта для посещения туристов в связи с визитом в Париж президента США Дональда Трампа.

Источник: Reuters

«Эйфелева башня в порядке исключения закрывается, начиная с 14:30 (15:30 мск) четверга, 13 июля 2017 года. Эйфелева башня будет также закрыта 14 июля. Она вновь откроется 15 июля в 9:00 (10:00 мск)», — говорится в сообщении на сайте Эйфелевой башни.

Вечером 13 июля президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер вместе со своими супругами поужинают в ресторане «Жюль Верн», расположенном на третьем этаже Эйфелевой башни. Помимо прекрасного панорамного вида этот ресторан известен изысканными блюдами высокой кухни, он удостоен звезды «Мишлен».

Во время загрузки произошла ошибка.

Трамп с супругой Меланией прибыли в Париж утром в четверг по приглашению Макрона.

Первая леди США уже успела посетить детскую больницу в столице Франции. Позже она встретится с Брижит Макрон, супругой французского президента, вместе с которой они отправятся в Собор Парижской Богоматери, а затем совершат прогулку по Сене.

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