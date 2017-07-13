Больше красок: в Волгограде засияет Астраханский мост
Эффектное оснащение моста произойдет в рамках подготовки Волгограда к ЧМ-2018.
Эффектное оснащение моста произойдет в рамках подготовки Волгограда к ЧМ-2018.
В скором времени на соединяющем Ворошиловский и Центральный районы Волгограда мосту будет установлено дополнительное освещение.
Как сообщили «VOLGOGRADRU» в комитете ЖКХ и ТЭК, на опорах моста установят светодиодные светильники. Благодаря чему в ночное время благодаря новому оборудованию мост через пойму реки Царицы будет сиять всеми возможными красками. А с помощью технологического управления подсветкой можно будет даже получать объемное освещение.
Кроме того, ежедневно, в будни и по праздникам, мост будет освещаться сценарными программами.
Планируется, что работы будут завершены в начале сентября.