Власти Феодосии намерены возродить народные дружины

«Депутаты, общественники пишут, обращаются: действительно, есть хулиганские действия, особенно в ночное время. Давайте вместе с общественниками возвращать народные дружины. В чем проблема?! Если идет патруль из трех человек — это один патруль. А если мы приставим к одному полицейскому по два-три человека народной дружины дополнительно — уже будет три патруля. Думаю, таким путем мы наведем порядок», — заявил Крысин.