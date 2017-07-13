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16:33 (мск), источник: РИА Крым

Власти Феодосии намерены возродить народные дружины

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости (Крым). Руководство администрации Феодосии готово обратиться к МВД Республики Крым с целью возродить в городе деятельность добровольных народных дружин для оказания помощи сотрудникам полиции в охране общественного порядка.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил глава администрации города Станислав Крысин на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Депутаты, общественники пишут, обращаются: действительно, есть хулиганские действия, особенно в ночное время. Давайте вместе с общественниками возвращать народные дружины. В чем проблема?! Если идет патруль из трех человек — это один патруль. А если мы приставим к одному полицейскому по два-три человека народной дружины дополнительно — уже будет три патруля. Думаю, таким путем мы наведем порядок», — заявил Крысин.

По его словам, правоохранительные органы Феодосии на сегодняшний день испытывают определенный дефицит кадров. В этой ситуации возрождение деятельности народных дружин приобретает особую актуальность.

«Если есть активные общественники, я готов выйти с предложением к министру внутренних дел Республики Крым Сергею Вадимовичу Абисову и высказать такое предложение. Я думаю, он меня поддержит», — заключил глава города.

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