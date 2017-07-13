Власти Феодосии намерены возродить народные дружины

Об этом сообщил глава администрации города Станислав Крысин на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
«Депутаты, общественники пишут, обращаются: действительно, есть хулиганские действия, особенно в ночное время. Давайте вместе с общественниками возвращать народные дружины. В чем проблема?! Если идет патруль из трех человек — это один патруль. А если мы приставим к одному полицейскому по два-три человека народной дружины дополнительно — уже будет три патруля. Думаю, таким путем мы наведем порядок», — заявил Крысин.
По его словам, правоохранительные органы Феодосии на сегодняшний день испытывают определенный дефицит кадров. В этой ситуации возрождение деятельности народных дружин приобретает особую актуальность.
«Если есть активные общественники, я готов выйти с предложением к министру внутренних дел Республики Крым Сергею Вадимовичу Абисову и высказать такое предложение. Я думаю, он меня поддержит», — заключил глава города.