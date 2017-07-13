В Крыму мошенники пытаются взять с туристов курортный сбор

— На днях ждали такси на вокзале в Феодосии, — рассказала знакомая туристка из Самарской области, — и вдруг мужчина подходит, достает какое-то удостоверение и требует заплатить налог на отдых — по 100 рублей с носа. Я растерялась и за кошельком в сумку полезла, но супруг сразу же наотрез отказался платить. В этот момент подъехало такси, и мы уехали.

В полицию курортники не стали обращаться.

— Поступают единичные сигналы о попытках взять с туристов курортный сбор, — рассказала начальник отдела по курортам и туризму администрации Феодосии Татьяна Иванова. — Массовых обращений нет, но сами знаете, народ у нас ушлый. Поэтому на официальном сайте и разместили информацию, что закон о введении курортного сбора еще не работает. Согласно поправкам, плата с туристов будет взиматься в Крыму с 2018 года.

Полиция пока не дает комментариев по этой проблеме.