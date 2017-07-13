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15:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму мошенники пытаются взять с туристов курортный сбор

Закон о налоге на отдыхающих еще не действует, а нечистые на руку люди уже хотят заработать на неосведомленности людей.

— На днях ждали такси на вокзале в Феодосии, — рассказала знакомая туристка из Самарской области, — и вдруг мужчина подходит, достает какое-то удостоверение и требует заплатить налог на отдых — по 100 рублей с носа. Я растерялась и за кошельком в сумку полезла, но супруг сразу же наотрез отказался платить. В этот момент подъехало такси, и мы уехали.

В полицию курортники не стали обращаться.

— Поступают единичные сигналы о попытках взять с туристов курортный сбор, — рассказала начальник отдела по курортам и туризму администрации Феодосии Татьяна Иванова. — Массовых обращений нет, но сами знаете, народ у нас ушлый. Поэтому на официальном сайте и разместили информацию, что закон о введении курортного сбора еще не работает. Согласно поправкам, плата с туристов будет взиматься в Крыму с 2018 года.

Полиция пока не дает комментариев по этой проблеме.

— Не располагаем информацией по этому вопросу, — объяснила пресс-секретарь МВД по РК Ольга Кондрашова.

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