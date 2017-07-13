В Крыму мошенники пытаются взять с туристов курортный сбор
Закон о налоге на отдыхающих еще не действует, а нечистые на руку люди уже хотят заработать на неосведомленности людей.
Закон о налоге на отдыхающих еще не действует, а нечистые на руку люди уже хотят заработать на неосведомленности людей.
— На днях ждали такси на вокзале в Феодосии, — рассказала знакомая туристка из Самарской области, — и вдруг мужчина подходит, достает
В полицию курортники не стали обращаться.
— Поступают единичные сигналы о попытках взять с туристов курортный сбор, — рассказала начальник отдела по курортам и туризму администрации Феодосии Татьяна Иванова. — Массовых обращений нет, но сами знаете, народ у нас ушлый. Поэтому на официальном сайте и разместили информацию, что закон о введении курортного сбора еще не работает. Согласно поправкам, плата с туристов будет взиматься в Крыму с 2018 года.
Полиция пока не дает комментариев по этой проблеме.
— Не располагаем информацией по этому вопросу, — объяснила