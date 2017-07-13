Администрация Иркутска объявила аукцион на ремонт спорткомплекса «Авиатор»
Цена контракта составляет 6 млн рублей.
Цена контракта составляет 6 млн рублей.
Администрация Иркутска объявила аукцион на капительный ремонт
Расходы на работы по выборочному капитальному ремонту двух спортивных залов составят по 3 млн рублей на каждый.
«В здании заменят полы, окна и двери, проведут ремонт спортзала. Деньги поступят из областного и городского бюджетов», — указано в документах.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 июля. Торги назначены на 4 августа. Участниками аукциона могут стать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные НКО.