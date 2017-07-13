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16:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Администрация Иркутска объявила аукцион на ремонт спорткомплекса «Авиатор»

Цена контракта составляет 6 млн рублей.

Администрация Иркутска объявила аукцион на капительный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Авиатор» на улице Ширямова. Спорткомплекс отремонтируют за 6 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт госзакупок.

Расходы на работы по выборочному капитальному ремонту двух спортивных залов составят по 3 млн рублей на каждый.

«В здании заменят полы, окна и двери, проведут ремонт спортзала. Деньги поступят из областного и городского бюджетов», — указано в документах.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 июля. Торги назначены на 4 августа. Участниками аукциона могут стать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные НКО.

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