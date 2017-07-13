Рождаемость в Крыму бьет рекорды: за неделю на свет появились полтысячи малышей

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РК.

«С 4 июля по 8 июля 2017 года зарегистрировано рекордное количество новорожденных, при этом девочек, вопреки статистике последних месяцев, родилось больше чем мальчиков. Так, по данным департамента ЗАГС Минюста Крыма, в Республике родились 294 девочки и 205 мальчиков», — рассказали в ведомстве.

Как отметила заместитель министра — начальник департамента ЗАГС Минюста Крыма Наталия Пельо, данный показатель рождаемости является достаточно высоким. Например, за прошлые недели в Крыму было зарегистрировано всего 406 новорожденных, а на неделю ранее еще меньше — 364.

Вместе с тем больше всего новорожденных за неделю традиционно зарегистрировано в Симферополе — 119 рождений, Симферопольском районе — 37, Ялте — 30, Бахчисарае — 29, Евпатории — 26, Джанкое — 24 и Керчи — 21.