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17:21 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре пройдет масштабных рейд — «Мотоциклист»

За шесть месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта (мопеды и мотоциклы), в которых 5 человек погибло и 47 получили ранения различной степени тяжести.

По вине самих водителей мототранспорта зарегистрировано 52% от общего количества дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных на территории Самарской области.

Основными видами автоаварий с участием мототранспорта по-прежнему остаются: несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, несоблюдение бокового интервала и правил маневрирования.

С целью предупреждения вышеуказанных ДТП, в Самаре пройдет масштабных рейд под условным названием «Мотоциклист», с применением группового метода несения службы инспекторским составом ДПС.

Мероприятие возглавит начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Игорь Анатольевич Антонов.

Рейд пройдет 14 июля 2017 года в период с 18:00 до 03:00 на Северо-Восточной магистрали и пересечении улиц Димитрова и Старо-Загора, сообщает пресс-служба ГИБДД Самары.

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