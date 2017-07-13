В Самаре пройдет масштабных рейд — «Мотоциклист»
За шесть месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 44
За шесть месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 44
По вине самих водителей мототранспорта зарегистрировано 52% от общего количества
Основными видами автоаварий с участием мототранспорта
С целью предупреждения вышеуказанных ДТП, в Самаре пройдет масштабных рейд под условным названием «Мотоциклист», с применением группового метода несения службы инспекторским составом ДПС.
Мероприятие возглавит начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Игорь Анатольевич Антонов.
Рейд пройдет 14 июля 2017 года в период с 18:00 до 03:00 на