Ростовский суд рассмотрит новые иски Децла к Басте 15 августа

Напомним, Децл ранее подал четыре иска об оскорблении чести и достоинства, моральный вред по всем искам оценивается в 4 млн рублей. Заседание суда назначено на 14:00 15 августа.

Сообщается, что 13 июля, в четверг, в суде состоялась беседа сторон. Децл и Баста на ней не присутствовали, прислав своих представителей.

Как рассказал РИА «Новости» адвокат Толмацкого Роман Лалаян, они будет настаивать на удовлетворении исковых заявлений.