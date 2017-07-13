Ростовский суд рассмотрит новые иски Децла к Басте 15 августа
Иски о защите чести и достоинства, поданные Кириллом Толмацким (Децл) к рэперу Василию Вакуленко (Басте), рассмотрят в Октябрьском районном суде
Иски о защите чести и достоинства, поданные Кириллом Толмацким (Децл) к рэперу Василию Вакуленко (Басте), рассмотрят в Октябрьском районном суде
Напомним, Децл ранее подал четыре иска об оскорблении чести и достоинства, моральный вред по всем искам оценивается в 4 млн рублей. Заседание суда назначено на 14:00 15 августа.
Сообщается, что 13 июля, в четверг, в суде состоялась беседа сторон. Децл и Баста на ней не присутствовали, прислав своих представителей.
Как рассказал РИА «Новости» адвокат Толмацкого Роман Лалаян, они будет настаивать на удовлетворении исковых заявлений.
Напомним, в октябре 2016 года Кирилл Толмацкий уже подал иск к Василию Вакуленко, требуя возместить ему моральный вред. В декабре прошлого года Октябрьский районный суд Ростова постановил, что Вакуленко должен выплатить Толмацкому 50 тыс. рублей по иску о защите чести.