Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль ответил Трампу на "жесткий разговор" с Путиным
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
"Уважаемый господин президент!": россиянка обратилась к Порошенко
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
«Добро пожаловать в ад» Как антиглобалисты встретили лидеров G20 в Гамбурге
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Протестующие на Украине: власти страны решили, что они тут короли
ДНР: бойцы Украины отказались воевать за ВСУ
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
СМИ рассказали о новейших истребителях в составе авиаполка РФ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
17:02 (мск), источник: Городской репортер

Ростовский суд рассмотрит новые иски Децла к Басте 15 августа

Иски о защите чести и достоинства, поданные Кириллом Толмацким (Децл) к рэперу Василию Вакуленко (Басте), рассмотрят в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону 15 августа, сообщает «Интерфакс-Юг».

Напомним, Децл ранее подал четыре иска об оскорблении чести и достоинства, моральный вред по всем искам оценивается в 4 млн рублей. Заседание суда назначено на 14:00 15 августа.

Сообщается, что 13 июля, в четверг, в суде состоялась беседа сторон. Децл и Баста на ней не присутствовали, прислав своих представителей.

Как рассказал РИА «Новости» адвокат Толмацкого Роман Лалаян, они будет настаивать на удовлетворении исковых заявлений.

Напомним, в октябре 2016 года Кирилл Толмацкий уже подал иск к Василию Вакуленко, требуя возместить ему моральный вред. В декабре прошлого года Октябрьский районный суд Ростова постановил, что Вакуленко должен выплатить Толмацкому 50 тыс. рублей по иску о защите чести.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Убийцу Немцова приговорили к 20 годам строгого режима
Дональд Трамп рассказал о встрече с Владимиром Путиным
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Siemens
Нобелевский лауреат Лю Сяобо умер в Китае
Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
Яровая предложила ввести «норму» по числу мигрантов в квартире
Замглавы МВД потребовал отказаться от старых неэстетичных «Икарусов»
Спорт
Почему этот сезон РФПЛ будет особенным Вот-вот начнётся новый чемпионат России по футболу. Разбираемся, чего нам ждать на этот раз
Авто
Интерьер «внедорожной» Lada Vesta: получилось практично и ярко Lada раскрывает интерьер нового универсала Vesta SW Cross, менее яркую версию которого получит и обычный универсал
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
В Москве скупают мини-квартиры
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров с женой рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь