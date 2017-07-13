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16:48 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе выбрали место для памятника Потемкину и монумента «Единство России»

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости (Крым). Правительство Севастополя определилось с местом установки памятника князю Григорию Потемкину-Таврическому и монумента «Единство России». Согласно принятому на заседании правительства в четверг распоряжению, первый объект будет находиться возле Артбухты, второй — в районе улицы Катерной.

Источник: РИА "Новости"

«Протоколом № 6 заседания архитектурно-художественного совета при Правительстве Севастополя от 4 июля 2017 года было принято решение рекомендовать место установки памятника Потемкину на территории между вершиной Артиллерийской бухты и улицей Маяковского — на территории бывшей танцплощадки “Ивушка”. Второе решение — одобрить место установки памятника-монумента “Единство России” в районе улицы Катерной», — сообщил директор городского департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

Оба памятника станут частью мемориального комплекса, который планируется создать на мысе Хрустальный — от ул. Катерная до Артбухты. Монумент «Единство России» предлагается установить в память о событиях Гражданской войны в России в 1920-х годах. Включать комплекс также будет парковую зону.

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