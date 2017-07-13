В Севастополе выбрали место для памятника Потемкину и монумента «Единство России»
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости (Крым). Правительство Севастополя определилось с местом установки памятника князю Григорию
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости (Крым). Правительство Севастополя определилось с местом установки памятника князю Григорию
«Протоколом № 6 заседания
Оба памятника станут частью мемориального комплекса, который планируется создать на мысе Хрустальный — от ул. Катерная до Артбухты. Монумент «Единство России» предлагается установить в память о событиях Гражданской войны в России в 1920-х годах. Включать комплекс также будет парковую зону.