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17:26 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцы назвали своих детей Латифа, Таира, Юстина, Амиль, Назар, Иван

(Город Казань KZN.RU, 13 июля). За прошлую неделю — с 6 по 12 июля — в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 478 малышей: 252 мальчиков и 226 девочек.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Минимальный и максимальный вес ребенка при рождении составили 1430 и 5450 граммов соответственно. Возраст самой юной мамы — 17 лет, а самой зрелой — 50 лет.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Артем, Матвей, София, Алсу, Тимур, Раян, Алмаз.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Латифа, Таира, Юстина, Амиль, Мира, Каролина, Мирослава, Эмир, Саида, Назар, Иван.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 407 пар. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 18 лет, самому взрослому жениху недели — 60 лет, самой взрослой невесте — 53 года, сообщает Управление ЗАГС Казани.

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