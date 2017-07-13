Дизайнерская транспортная карта поступит в Волгограде в продажу в августе
Волгоградцы смогут купить сувенирную транспортную карту «Лимитка в голубом» с авторским дизайном уже в августе 2017 года в Волгограде.
Волгоградцы смогут купить сувенирную транспортную карту «Лимитка в голубом» с авторским дизайном уже в августе 2017 года в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Добавим, что подробная информация и перечень пунктов продажи карты в ближайшее время появятся на сайте ТК «Волна».
Напомним, что в апреле стартовал конкурс, в рамках которого любой волгоградец мог предложить свой дизайн карты. Горожане прислали на него 92 эскиза. Из которых местные жители и жюри голосовали за лучшие, которые легли в основу дизайна оформления карты.