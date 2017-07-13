Дизайнерская транспортная карта поступит в Волгограде в продажу в августе

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, карта выйдет ограниченной серией в 1 000 экземпляров. Она будет представлять собой электронный кошелек и общегражданский проездной билет. Отметим, что стоимость подключения к автоматизированной системе безналичной оплаты проезда не изменится.

Добавим, что подробная информация и перечень пунктов продажи карты в ближайшее время появятся на сайте ТК «Волна».