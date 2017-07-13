Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: россиян выставили из отелей в Турции
Что чума подарила прогрессу
Порошенко заявил о желании провести саммит в Ялте
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Протестующие на Украине: власти страны решили, что они тут короли
ДНР: бойцы Украины отказались воевать за ВСУ
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
СМИ рассказали о новейших истребителях в составе авиаполка РФ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
8Хрупкие льды Антарктиды
17:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

Дизайнерская транспортная карта поступит в Волгограде в продажу в августе

Волгоградцы смогут купить сувенирную транспортную карту «Лимитка в голубом» с авторским дизайном уже в августе 2017 года в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, карта выйдет ограниченной серией в 1 000 экземпляров. Она будет представлять собой электронный кошелек и общегражданский проездной билет. Отметим, что стоимость подключения к автоматизированной системе безналичной оплаты проезда не изменится.

Добавим, что подробная информация и перечень пунктов продажи карты в ближайшее время появятся на сайте ТК «Волна».

Напомним, что в апреле стартовал конкурс, в рамках которого любой волгоградец мог предложить свой дизайн карты. Горожане прислали на него 92 эскиза. Из которых местные жители и жюри голосовали за лучшие, которые легли в основу дизайна оформления карты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Почему опасно бегать и как правильно приучать себя к тренировкам
Убийцу Немцова приговорили к 20 годам строгого режима
Дональд Трамп рассказал о встрече с Владимиром Путиным
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Siemens
Нобелевский лауреат Лю Сяобо умер в Китае
Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
Яровая предложила ввести «норму» по числу мигрантов в квартире
Замглавы МВД потребовал отказаться от старых неэстетичных «Икарусов»
Спорт
Почему этот сезон РФПЛ будет особенным Вот-вот начнётся новый чемпионат России по футболу. Разбираемся, чего нам ждать на этот раз
Авто
Интерьер «внедорожной» Lada Vesta: получилось практично и ярко Lada раскрывает интерьер нового универсала Vesta SW Cross, менее яркую версию которого получит и обычный универсал
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
В Москве скупают мини-квартиры
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров с женой рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь