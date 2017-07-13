В Китае умер лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо

В связи с болезнью власти Китая в начале июня освободили Лю Сяобо из тюрьмы, где он отбывал 11-летний срок по обвинению в подстрекательстве к подрыву государственного строя. Правозащитник был арестован в 2008 году после того, как он подписал манифест «Хартия-2008». В нем он призывал к демократическим реформам в Китае.