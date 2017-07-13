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16:54 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Китае умер лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо

Китайский лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо скончался в возрасте 61 года, сообщает Reuters. Причиной смерти стал диагностированный у него рак печени. В начале июля стало известно о резком ухудшении состояния его здоровья. Родственники Лю Сяобо якобы отказались от искусственной вентиляции легких.

Источник: Reuters

В связи с болезнью власти Китая в начале июня освободили Лю Сяобо из тюрьмы, где он отбывал 11-летний срок по обвинению в подстрекательстве к подрыву государственного строя. Правозащитник был арестован в 2008 году после того, как он подписал манифест «Хартия-2008». В нем он призывал к демократическим реформам в Китае.

Евросоюз обращался к Пекину с просьбой освободить правозащитника и отпустить на лечение в Европу. Китайские врачи заявили тогда, что он не выдержит перелет.

Нобелевскую премию мира Лю Сяобо получил в 2010 году «за долгую и ненасильственную борьбу за права человека в Китае».

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