В Китае умер лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо
Китайский лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо скончался в возрасте 61 года, сообщает Reuters. Причиной смерти стал диагностированный у него рак печени. В начале июля стало известно о резком ухудшении состояния его здоровья. Родственники Лю Сяобо якобы отказались от искусственной вентиляции легких.
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