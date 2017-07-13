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17:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области хуторянин нашел 1,5-килограммовый зуб мамонта

В последний раз подобную находку в Подгоренском районе делали почти полвека назад.

Источник: РИА "Воронеж"

Житель хутора Луговой Подгоренского района Дмитрий Кириллин нашел хорошо сохранившийся зуб мамонта в среду, 12 июля. Мужчина обнаружил зуб весом 1,5 кг в песчаных залежах на улице Весенней, где рабочие экскаватором раскопали пруд для отдыха и купания местных жителей.

Высота зуба — 13 см, длина — 15 см, ширина — около 9 см. Дмитрий планирует передать находку в фонд районного историко-краеведческого музея в поселке Подгоренский.

Геолог Александр Шкуркин подтвердил, что находка хуторянина — действительно зуб мамонта:

— Этот зуб указывает на то, что мамонты жили на территории Подгоренского района или уходили сюда умирать. Подобные артефакты в хорошем состоянии — не редкость для Воронежской области. Когда я учился в Семипалатинском геологоразведочном техникуме, нам преподавали палеонтологию. В аудитории под стеклом лежали зубы мамонта. Точно такие, только больше. В Казахстане такие находки часты на реке Ишим.

Последний раз кости мамонта в Подгоренском районе находили в 1970-е годы. Тогда части скелета мамонта обнаружили в селе Белогорье, что в 35 км от хутора Луговой.

В Воронежской области с мамонтами обычно ассоциируют Хохольский район, где в селе Костенки археологи обнаружили свыше 60 стоянок ранних людей современного типа, живших 45 тыс. лет назад. Тогда мамонт был главным промысловым животным на донских берегах, и люди использовали кости мамонта для постройки жилищ.

Для перемалывания растительной пищи мамонты имели лишь четыре коренных зуба. За жизнь у мамонта происходило шесть смен зубов. Три раза менялись молочные коренные зубы и три раза — постоянные. Старое животное стачивало последнюю пару зубов полностью, после этого мамонт погибал от голода.

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