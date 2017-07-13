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18:28 (мск), источник: Вести Иркутск

Дожди размыли дороги и блокировали аэропорт в Бодайбо

Из-за сильных осадков уже 15 рейсов не смогли вылететь в Бодайбо из Иркутска. Сотни человек остаются в областном центре. И ещё столько же — в дождевой блокаде в золотоносном городке. Проблем прибавилось и на земле.

Из-за сильных осадков уже 15 рейсов не смогли вылететь в Бодайбо из Иркутска. Сотни человек остаются в областном центре. И ещё столько же — в дождевой блокаде в золотоносном городке. Проблем прибавилось и на земле.

За пять суток непогоды в Бодайбинском районе маленькие речки превратились в бушующие потоки. Единственную грунтовую дорогу, которая ведёт из тайги на Большую землю — размыло. Несмотря на смертельную опасность, некоторые смельчаки всё же пытаются переехать вброд.

— Дороги у нас плохие. Как по городу, так и по району. В общем, условий никаких для человека простого нет у нас, — говорит жительница Бодайбо Галина Костенко.

Значительно поднялся Витим. И без того его быстрое течение усилилось. Техника проваливается в воду при погрузке на паромы. Возможно подтопление низменных участков. Уровень реки достиг критических отметок.

— Аномальные дожди у нас начались, начиная с воскресенья. Если посмотреть назад, давно такого не было. Чтобы затяжные такие дожди. Которые привели к полному коллапсу нашего аэропорта, — говорит мэр Бодайбо Евгений Юмашев.

Обильные осадки превратили грунтовую взлётную полосу местного аэропорта в грязевую кашу.

— У нас там дачи. Дождь идёт пятые, шестые сутки. И все размывается, все стекает. У нас же горы. Город обнесён горами, — говорит жительница Бодайбо Галина Бакшутова.

Пятые сутки аэропорт золотой столицы Сибири не принимает. На данный момент отложено 15 рейсов. Три сотни человек не могут улететь из Иркутска. Среди них много детей.

— Что там с погодой? Нет сейчас дождичка.

Это первая радостная новость за последние дни. Застрявшей в Иркутском аэропорту пассажирке Любови Николаевой сообщили, что сегодня дома осадков почти не было.

— Я еду от детей. Была у дочери, отдыхала. А сейчас домой не могу добраться, — говорит жительница Бодайбо Любовь Николаева.

По прогнозу метеорологов, завтра дожди прекратятся. Но для того, чтобы аэропорт Бодайбо начал принимать самолёты, нужно несколько солнечных дней. Чтобы «взлётка» просохла.

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