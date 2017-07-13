Студенческий театр откроет серию мероприятий летней сцены в Александровском саду Нижнего Новгорода 14 июля

Согласно информации, «Летняя сцена» в Александровском саду откроется 14 июля 2017 года в 19:30 выступлением студенческого театра Высшей школы экономики Нижнего Новгорода. Молодые актеры покажут комедию-водевиль «Беда от нежного сердца» (автор Владимир Сологуб, режиссер Игорь Смеловский), а также спектакль «Прощай, овраг» (автор Константин Сергиенко, режиссер Игорь Смеловский).
Следующие мероприятия состоятся 21 июля, нижегородцев ждет поэтический вечер, 28 и 29 июля — встреча путешественников «Trip Talks», а 30 июля пройдёт летний кубок КВН.
Напомним, что летний кинотеатр начал работу в Александровском саду в Нижнем Новгороде с 24 июня 2017 года.