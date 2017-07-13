Витебский вокзал в Петербурге отреставрируют к ЧМ-2018
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU — Реставрация Витебского вокзала началась в Петербурге в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщили в четверг в
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU — Реставрация Витебского вокзала началась в Петербурге в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщили в четверг в
В первую очередь реставраторы займутся историческими фасадами вокзала. Здесь уже установили леса, которые сохранятся до конца октября 2017 года.
Реставрационные работы проходят на основе архивных источников — реставраторы воссоздают первоначальный облик здания вокзала, чтобы его новые посетители увидели вокзал таким, каким его построили еще в 1904 году.
Также планируется отреставрировать большую витражную арку на главном фасаде Витебского вокзала и часовую башню с изображением рельефов сов.
После ремонтных работ вокзал будет полностью приспособлен для перемещения маломобильных групп населения.
Витебский вокзал — первый железнодорожный вокзал в России, он был построен в 1837 году и назывался Царскосельским — отсюда уходили поезда по маршруту
Современное здание Витебского вокзала было построено в 1904 году. Вокзал стал одной из первых общественных построек в стиле модерн в Петербурге.