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17:58 (мск), источник: Интерфакс

Витебский вокзал в Петербурге отреставрируют к ЧМ-2018

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU — Реставрация Витебского вокзала началась в Петербурге в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщили в четверг в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В первую очередь реставраторы займутся историческими фасадами вокзала. Здесь уже установили леса, которые сохранятся до конца октября 2017 года.

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Реставрационные работы проходят на основе архивных источников — реставраторы воссоздают первоначальный облик здания вокзала, чтобы его новые посетители увидели вокзал таким, каким его построили еще в 1904 году.
Пресс-служба Октябрьской железной дороги

Также планируется отреставрировать большую витражную арку на главном фасаде Витебского вокзала и часовую башню с изображением рельефов сов.

После ремонтных работ вокзал будет полностью приспособлен для перемещения маломобильных групп населения.

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Витебский вокзал — первый железнодорожный вокзал в России, он был построен в 1837 году и назывался Царскосельским — отсюда уходили поезда по маршруту Санкт-Петербург — Царское село.

Современное здание Витебского вокзала было построено в 1904 году. Вокзал стал одной из первых общественных построек в стиле модерн в Петербурге.

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