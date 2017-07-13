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17:29 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Днем 14 июля в Казани ожидается почти +30 градусов

(Город Казань KZN.RU, 13 июля). В Татарстане и его столице в ближайшие дни сохранится стабильно теплая погода с переменной облачностью, высокими дневными температурами и прохладными ночами.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Ночью температура в Казани составит +13−15 градусов. Ветер прогнозируется юго-восточный, умеренный. Днем 14 июля воздух в городе прогреется до 25−27 градусов выше нуля. Осадков ни в ночные, ни в дневные часы не ожидается.

В целом по республике предстоящая ночь прогнозируется без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит 10−15 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем +23−28 градусов.

В субботу, 15 июля, переменная облачность сохранится. Ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит 11−16 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +24−29 градусов.

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Днем 14 июля в Казани ожидается почти +30 градусов
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