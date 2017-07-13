Днем 14 июля в Казани ожидается почти +30 градусов
(Город Казань KZN.RU, 13 июля). В Татарстане и его столице в ближайшие дни сохранится стабильно теплая погода с переменной облачностью, высокими дневными температурами и прохладными ночами.
(Город Казань KZN.RU, 13 июля). В Татарстане и его столице в ближайшие дни сохранится стабильно теплая погода с переменной облачностью, высокими дневными температурами и прохладными ночами.
Ночью температура в Казани составит +13−15 градусов. Ветер прогнозируется
В целом по республике предстоящая ночь прогнозируется без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Ветер
В субботу, 15 июля, переменная облачность сохранится. Ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер