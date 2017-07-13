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17:33 (мск), источник: Клопс.ru

Вот оно какое, наше лето: как калининградцы переносят холода и когда ждать тепла

Синоптики заявляют, что средняя температура, установившаяся в регионе этим летом, — климатическая норма для последних 30 лет. Самые низкие показатели фиксировались в 1982 году. Тогда градусник показывал в среднем 13 градусов тепла.

Источник: Клопс.ru

О том, что с погодой будет дальше, как хмурое небо и низкие температуры повлияли на самочувствие калининградцев и их трудоспособность, количество туристов и стоимость огурцов — в материале Клопс.Ru.

Об урожае

В июне в России зафиксирован рост цен на ряд овощей более чем в полтора раза, таковы данные Минэкономразвития.

Килограмм капусты в июне подорожал на 70%, картофеля — на 50%. Помимо этого, стали дороже репчатый лук и морковь. Причиной повышения цен называется аномально холодная летняя погода, из-за которой урожаи в этом году были поздними.

В эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» фермер Степан Соболев рассказал о том, почему не стоит ждать дешёвых овощей в этом сезоне. Сейчас, по его словам, оптовая цена на тепличные огурцы у фермеров — 60−65, на полевой — 45−50; капуста — 35−45.

«Цены могут даже вырасти, ничего удивительного для этого года. В начале августа до всех фермеров начнёт доходить, что необходимо каким-то образом компенсировать те убытки, которые были понесены, чтобы вырастить урожай. Я буду вынужден повышать цены, чтобы войти в следующий год. Погода в этом году удивляет. В прошлом году весна опоздала на две недели, в этом году весны вообще не было. Морозы 20 мая убили рассаду в теплицах. Огурцов очень мало, они не растут».

По его словам, если не пойдут дожди, подорожание мало коснётся корнеплодов — картофеля, свёклы.

Фермер говорит, что ожидал «смещения летних месяцев». «Думал, что если май затянулся, то настоящий май будет в июне и дальше так пойдёт, а получается, что сейчас фактически начало осени — холодные туманы, холодная роса, паутинки начинают летать, обычно мы такое наблюдали в конце августа», — уточняет Соболев.

Сборщики ягод в группе во «ВКонтакте» высокую стоимость малины в этом году — 550 рублей за килограмм — объясняют тем, что из-за погоды ягода не уродилась.

О туризме

Холодное лето внесло свои коррективы и в жизнь калининградских курортных городов. Глава Янтарного Алексей Заливатский констатирует, что в этом году туристов в разы меньше, чем в прошлом году.

«Половина сезона прошла, проблема есть — инфраструктура есть, но лета нет и туристов мало. Людей гораздо меньше даже в солнечные дни. У нас есть случай, когда туристы арендовали квартиру на всё лето, пожили июнь и съехали 30 июня, потому что нет погоды. В отелях тоже есть возможность отменить за несколько дней бронь. Есть те, кто отказывается. Проблема существует, она серьёзная для точек питания, гостиниц в курортных городах. В этом году жарких солнечных дней было всего два. Ждём нормальную погоду», — заключил Заливатский.

О настроении

Психолог Светлана Ананьина говорит, что довольно часто калининградцы приходят с жалобами на отсутствие настроения из-за хмурого лета. Специалист уверена, что причины плохого эмоционального самочувствия нужно искать в другом.

«Человеку дай только возможность, чтобы было над чем расстроиться. Было бы жаркое лето — говорили, что очень жарко; если дождь — расстраивались из-за дождя. Люди очень любят это делать. Природа и погода приучают нас к переменам, изменчивости. Необходимо тренировать принятие через природу, погоду, неудовлетворённость в ожиданиях. Люди являются творцами своего состояния. Нужно искать и убирать причины, ведь реакция на погоду в том числе лишь накладывается на созданное напряжение», — уверена психолог.

О трудоспособности

Около 27% руководителей отмечают снижение работоспособности своих подчинённых этим летом. Таковы данные исследования, которое было проведено аналитическим центром «АльфаСтрахование».

Были опрошены сотрудники HR-служб 85 российских компаний с оборотом от 100 млн рублей в год, и выяснилось, что треть руководителей жалуются на работу своих подчинённых. В прошлом году эта цифра составляла всего 8%.

Согласно исследованию, сами сотрудники жалуются на апатию, обострение хронических заболеваний и давящее чувство безысходности. Притом многие связывают этот факт с несвойственной для лета дождливой погодой и пониженными температурами, которые установились на европейской части России.

Так будет ли лето?

Метеорологи нашли объяснение погодным изменениям, которые происходят по всей России. «Мы уже прошли пик глобального потепления. В связи с этим изменяются синоптические процессы. Сейчас наблюдается переход к глобальному похолоданию, и связано это с солнечной активностью, она снижается», — говорит инженер-метеоролог Виктор Будовый.

Между тем, по словам Будового, температурные показатели этого лета в Калининградской области соответствуют усреднённым значениям за 30 предыдущих лет. Он уточняет, что в последнее время лето было теплее нормы и люди привыкли к этому. Так, например, среднемесячная температура по региону за июнь должна составлять +15,4 градуса тепла. Этим же летом было +16. «То, что мы сейчас наблюдаем, это норма, мы вернулись к ней. Это естественная для Калининградской области температура!» — рассказал специалист калининградского Гидрометцентра Виктор Будовый.

При этом, по словам синоптиков, становится теплее. После 20 июля столбик термометра сможет подняться и до +25−30 градусов. В августе дней с осадками будет меньше, но те осадки, которые всё же выпадут, носят ливневый характер. Подводя итог, метеорологи обещают, что последний летний месяц порадует жителей и гостей региона солнечными днями: «Ситуация сохранится как в июле, но в целом станет теплее, август будет больше похож на лето, чем июнь».

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