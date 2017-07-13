Готовность основных конструкций станции «Стрелка» нижегородского метро составляет 90%

В мероприятии приняли участие председатель регионального парламента Евгений Лебедев, заместитель председателя Александр Табачников, председатели профильных комитетов Александр Шаронов и Владимир Солдатенков, а также депутаты Собрания.

В ходе заседания его участники оценили ход работ по строительству новой станции метро «Стрелка». С текущей информацией депутатов ознакомил главный инженер «Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» Сергей Горбунов.

Он рассказал, что в настоящее время закончены все монолитные работы по устройству конструкций платформенной части, вестибюля № 1, вестибюля № 2, венткамеры и ТПП (объект энергоснабжения). В первом вестибюле полностью выполнена кирпичная кладка, штукатурные работы и подготовка под покраску. Активно ведутся работы по монтажу инженерно-технических систем: водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, монтажу электрооборудования и прокладке кабельных линий.

20 мая завершена проходка левого перегонного тоннеля. Проходка правого была готова 19 августа прошлого года. Всего общая длина проходки правого и левого тоннелей составила 4111 п.м. Готовность основных конструкций — 90%, верхнее строение пути уложено на 28%. На строительстве объекта задействовано 1030 человек и 52 единицы строительной техники.

Депутаты ознакомились с тем, как идет строительство, непосредственно на месте, посетив будущую станцию метро.

Всего общая длина проходки правого и левого тоннелей составила 4111 п.м. На строительстве объекта задействовано 1030 человек и 52 единицы строительной техники.

«Мы приехали посмотреть текущее состояние объекта. Могу констатировать, что работы, которые запланированы, идут согласно графику. Особенно хочется, отметить, что исполнители поставили перед собой высокую планку и следуют ей. Это видно даже в мелочах, начиная от порядка на стройплощадке, до качества внутренней отделки самой строящейся станции. Поэтому нет никаких сомнений, что уже в апреле следующего года нижегородцы смогут воспользоваться новой веткой метро», — отметил Владимир Солдатенков.

По словам депутатов, уже сегодня необходимо проработать вопрос о дальнейшем развитии метрополитена в Нижнем Новгороде.

«Данная ветка метро, безусловно, необходима, но уже сегодня нужно делать следующие шаги по развитию нижегородского метрополитена. В первую очередь, в нагорной части города. Тянуть новые ветки через Сенную — в Верхние Печеры, тогда у нас получится, что весь город от Автозавода до Печер будет связан», — сказал Александр Шаронов.