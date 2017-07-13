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18:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жители Кантемировского района перегородили дорогу перевозящим щебень «КАМАЗам»

Грузовики разбили единственную асфальтированную дорогу в поселке.

Жители поселка Кузнецовский Кантемировского района вышли на центральную улицу, чтобы преградить путь грузовым машинам во вторник, 11 июля. Грузовики возят через поселок щебень для строительства железной дороги в обход Украины и разбивают единственную асфальтированную дорогу в поселке. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал глава администрации Кантемировского района Владимир Покусаев в четверг, 13 июля.

Сельчане вышли на улицу в 18:00 и стояли до 04:00 среды, 12 июля. Собралась очередь из 14 грузовиков. Приехали глава Осиковского поселения Василий Герман и представитель организации, которая занимается перевозкой щебня.

— Живу с внучкой. Недавно шли по дороге, где проезжают КАМАЗы. Машины были груженные и щебень сыпался. В меня полетели камни. Когда машины едут по поселку, пыль поднимается столбом. Ездят круглосуточно. Страшно на улицу выйти, — рассказала местная жительница Наталья Шарипова.

По словам пенсионера Николая Маракова, после того, как сельчане разошлись, машины поехали опять:

— Мое терпение лопнуло, взял камень и бросил в их сторону. Вышел водитель со словами: «Ты что, не добастовался?». Он ударил меня. Я упал на асфальт, а они поехали дальше, — поделился Николай Мараков.

Глава администрации Кантемировского района Владимир Покусаев прокомментировал ситуацию:

— Считаю, что жители правы, терпение не бесконечно. Ущерб дорогам района составил более одного млрд рублей. Ведем переговоры с руководством РЖД по их восстановлению. На въездах в поселок Кузнецовский нужно установить дорожные знаки, запрещающие движение большегрузного транспорта. В полицию сообщили данные женщины и пенсионера, которые пострадали от водителей. Вопрос восстановления дорог под контролем районных и областных властей. В департаменте транспорта и автомобильных дорог обсудили этот вопрос. В поселке установят весовой контроль, искусственные неровности и нанесут разметку. Дорожники пообещали частично сделать ремонт дороги.

Контекст

Похожая ситуация была в Богучарском районе в июне 2017 года. Многотонные фуры разбили дорогу, соединяющую три села — Плесновку, Лебединку и Новоникольское. За сутки там проезжало около 20 грузовиков с грузом до 30 т. Жители села Лебединка перекрыли дорогу бревнами. В селе установили дорожные знаки, но водители стали ездить по ночам.

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