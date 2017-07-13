Жители Кантемировского района перегородили дорогу перевозящим щебень «КАМАЗам»

Жители поселка Кузнецовский Кантемировского района вышли на центральную улицу, чтобы преградить путь грузовым машинам во вторник, 11 июля. Грузовики возят через поселок щебень для строительства железной дороги в обход Украины и разбивают единственную асфальтированную дорогу в поселке. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал глава администрации Кантемировского района Владимир Покусаев в четверг, 13 июля.

Сельчане вышли на улицу в 18:00 и стояли до 04:00 среды, 12 июля. Собралась очередь из 14 грузовиков. Приехали глава Осиковского поселения Василий Герман и представитель организации, которая занимается перевозкой щебня.

— Живу с внучкой. Недавно шли по дороге, где проезжают КАМАЗы. Машины были груженные и щебень сыпался. В меня полетели камни. Когда машины едут по поселку, пыль поднимается столбом. Ездят круглосуточно. Страшно на улицу выйти, — рассказала местная жительница Наталья Шарипова.

По словам пенсионера Николая Маракова, после того, как сельчане разошлись, машины поехали опять:

— Мое терпение лопнуло, взял камень и бросил в их сторону. Вышел водитель со словами: «Ты что, не добастовался?». Он ударил меня. Я упал на асфальт, а они поехали дальше, — поделился Николай Мараков.

Глава администрации Кантемировского района Владимир Покусаев прокомментировал ситуацию:

— Считаю, что жители правы, терпение не бесконечно. Ущерб дорогам района составил более одного млрд рублей. Ведем переговоры с руководством РЖД по их восстановлению. На въездах в поселок Кузнецовский нужно установить дорожные знаки, запрещающие движение большегрузного транспорта. В полицию сообщили данные женщины и пенсионера, которые пострадали от водителей. Вопрос восстановления дорог под контролем районных и областных властей. В департаменте транспорта и автомобильных дорог обсудили этот вопрос. В поселке установят весовой контроль, искусственные неровности и нанесут разметку. Дорожники пообещали частично сделать ремонт дороги.

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