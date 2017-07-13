Волга прибывает: на Полевом спуске затопило детский пляж
ProGorodSamara.ru выяснил, как на отдыхающих отразилось повышения уровня воды в реке на 1 метр.
ProGorodSamara.ru выяснил, как на отдыхающих отразилось повышения уровня воды в реке на 1 метр.
Уже второй день МЧС предупреждает горожан, что уровень воды в Волге повышается. ProGorodSamara.ru отправился на Полевой спуск, чтобы своими глазами увидеть последствия «прилива».
Здесь затопило часть кабинок для переодевания, несколько лавок, расположенных на берегу, а детский пляж полностью ушел под воду. Однако отдыхающим это не мешает пользоваться всеми благами лета.
— Уровень Волги повысился? И чего теперь, не отдыхать что ли? Лето же пришло, — заявил отдыхающий на пляже Сергей, после чего, выкрикивая первую букву алфавита, ринулся в Волгу, хорошенько обдав брызгами всех окружающих.
— Вода с каждым часом все прибывает и прибывает. Мы с ребенком тут с обеда, а вода все ближе и ближе. Рисковать не хочется, да и хватит на сегодня, поэтому мы уходим, — говорит Елена, сжимая в руке ладонь своего сына.
Конечно, подобный прилив не мог не сказаться на работе пляжных спасателей.
— Мы сегодня тут полным составом. Ребята, которые работают у нас на подмене были экстренно вызваны на пляж. Внимание повышенное, особенно за детьми. Сегодня впервые за последние дни
На том и покидаем пляж с ощущением, что отдыхающие находятся под бдительным взором спасателей. Призываем всех отдыхающих быть внимательнее и осторожнее.