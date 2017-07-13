Волга прибывает: на Полевом спуске затопило детский пляж

Источник: Pro Город Самара

Уже второй день МЧС предупреждает горожан, что уровень воды в Волге повышается. ProGorodSamara.ru отправился на Полевой спуск, чтобы своими глазами увидеть последствия «прилива».

Здесь затопило часть кабинок для переодевания, несколько лавок, расположенных на берегу, а детский пляж полностью ушел под воду. Однако отдыхающим это не мешает пользоваться всеми благами лета.

— Уровень Волги повысился? И чего теперь, не отдыхать что ли? Лето же пришло, — заявил отдыхающий на пляже Сергей, после чего, выкрикивая первую букву алфавита, ринулся в Волгу, хорошенько обдав брызгами всех окружающих.

— Вода с каждым часом все прибывает и прибывает. Мы с ребенком тут с обеда, а вода все ближе и ближе. Рисковать не хочется, да и хватит на сегодня, поэтому мы уходим, — говорит Елена, сжимая в руке ладонь своего сына.

Конечно, подобный прилив не мог не сказаться на работе пляжных спасателей.

— Мы сегодня тут полным составом. Ребята, которые работают у нас на подмене были экстренно вызваны на пляж. Внимание повышенное, особенно за детьми. Сегодня впервые за последние дни по-настоящему жарко, их тут очень много. Заиграться в воде в такую погоду очень просто, а родители, сами понимаете, часто теряют внимание, — говорит спасатель Артем.