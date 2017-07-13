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18:30 (мск), источник: Новости Воронежа

Вечером в четверг на Воронеж обрушился тропический ливень

Дороги и тротуары скрылись под большими лужами.

Источник: Новости Воронежа

Вечером в четверг, 13 июля, в Воронеже пошел сильнейший дождь со шквалистым ветром. Перед этим небо потемнело, хотя на часах было всего 17 часов.

Потоки воды с неба были такими сильными, что падали ветки деревьев, а у машин срабатывали сигнализации. В небе гремел гром, сверкали молнии.
«Дождь стеной влил, зонт при таком вообще бесполезен», — пишет горожанин Владимир в соцсети.

«Мы бежали от остановки до подъезда — за пару минут промокли просто насквозь», — комментирует местная жительница Анастасия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас дождь стих, но на дорогах и тротуарах образовались огромные лужи.

Например, улицы Кольцовская и Плехановская больше похожа на реки. Пешеходам невозможно перейти дорогу, не промочив ног. Некоторые разуваются и переходят большие лужи на дорогах вброд.

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