200 туристов выгнали из турецких отелей

«За три дня до поездки мы узнали, что прилетаем 15 июня поздно вечером, и у нас не будет даже ужина, потому что мы заселимся только в одиннадцать вечера. Получается, пропал один день. Обратный билет был на 24 июня. К отелю у нас претензий не было, все на соответствующем уровне. Но 20 июня я под дверью нашла листок, что было объявлено, что мы улетаем не 24 июня, а 22-го. Мы все возмутились. Некоторые предлагали даже доплатить, лишь бы остаться. Но представитель туроператора сказал: “Нет, вы на вылет!”. Сложно представить, как сообщить маленьким детям, что отдых закончился. Вместо 10 дней мы отдыхали только шесть. Мы поинтересовались, почему мы не можем улететь 25-го, на день позже? Но ответ прозвучал такой: “Если вы не полетите 22-го, то вылетаете за свой счет сами, а билетов нет!” Одна туристка согласилась, но ей сообщили, что и из отеля она обязана выехать раньше на два дня. Официально причина звучала: нет чартера в этот день. Принять наши претензии представитель оператора “TUI” отказалcя, сославшись на отсутствие полномочий. Фактически у нас украли не два, а три дня. Интересно, что я в самолете авиакомпании “Вим-авиа”, которой мы летели, я спросила о переносе рейса и мне ответили, что 24-го июня никакой рейс не отменяли, и все по плану», — сообщила женщина.