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19:26 (мск), источник: Tengrinews

200 туристов выгнали из турецких отелей

В Турции свыше 200 российских туристов выселили из отелей на два дня раньше указанного в туре срока. Как сообщает eg.ru, организацией отдыха занималась компания «TUI».

Источник: Tengrinews

Москвичка Инна Архангельская рассказала, что купив у оператора 10-дневный тур за 85 тысяч рублей (1400 долларов), она отправилась в Анталию. За эти деньги представители турфирмы ей обещали отель четыре звезды, перелет и трансферт из аэропорта до места пребывания. Но через шесть дней отдыха женщину попросили собрать чемоданы.

«За три дня до поездки мы узнали, что прилетаем 15 июня поздно вечером, и у нас не будет даже ужина, потому что мы заселимся только в одиннадцать вечера. Получается, пропал один день. Обратный билет был на 24 июня. К отелю у нас претензий не было, все на соответствующем уровне. Но 20 июня я под дверью нашла листок, что было объявлено, что мы улетаем не 24 июня, а 22-го. Мы все возмутились. Некоторые предлагали даже доплатить, лишь бы остаться. Но представитель туроператора сказал: “Нет, вы на вылет!”. Сложно представить, как сообщить маленьким детям, что отдых закончился. Вместо 10 дней мы отдыхали только шесть. Мы поинтересовались, почему мы не можем улететь 25-го, на день позже? Но ответ прозвучал такой: “Если вы не полетите 22-го, то вылетаете за свой счет сами, а билетов нет!” Одна туристка согласилась, но ей сообщили, что и из отеля она обязана выехать раньше на два дня. Официально причина звучала: нет чартера в этот день. Принять наши претензии представитель оператора “TUI” отказалcя, сославшись на отсутствие полномочий. Фактически у нас украли не два, а три дня. Интересно, что я в самолете авиакомпании “Вим-авиа”, которой мы летели, я спросила о переносе рейса и мне ответили, что 24-го июня никакой рейс не отменяли, и все по плану», — сообщила женщина.

Теперь группа пострадавших туристов намерена писать коллективную жалобу, а в случае неудовлетворения претензий подавать в суд.

«Я не исключаю, что туроператор может объявить себя банкротом, и вообще отказаться нести издержки. Странно, что ни у кого из пострадавших в эти дни не было экскурсий. Такое чувство, что это было запланировано. По договору есть 20 дней для предъявления претензии. Ясно, что туроператор неплохо на нас заработал: больше чем 200 человек, в основном, москвичи, просто так заплатили большие деньги за два дня», — заявила собеседница издания.

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